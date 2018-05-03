特有面儿：这些星座女友越宠越可爱(图)

特有面儿：这些星座女友越宠越可爱

“女人越宠越可爱，女人越宠越好看”--这些理论，真的是没啥错！而有些女人，非但不让你觉得宠爱是惯坏的过程，而且还越来越给你“长面子”！摘星工厂-星吧马上来揭晓答案。

双鱼座

双鱼座女孩喜欢被宠，也希望被宠，如果男友让双鱼座如愿以偿，双鱼座也懂得“投桃报李”，因为男友的宠爱会让双鱼座认识到宠爱自己的他对自己的意义非凡，更会因为被宠的体贴加深对男友的爱，于是小公举双鱼座走向知性坚强，能下厨熬鸡汤给你进补，更会用心灵鸡汤给你暖心，家里家外都让你容光焕发！

狮子座

害怕把你的狮子座女孩宠上天了，她只是“恃宠而骄”？多数情况下，你是多虑了！狮子座在恋爱中，有“你怎么对我，我便如何对你”的心态，被男友长期宠着的狮子座女孩，看重如何让男友感受到宠得值，特别是在外面，为男友考虑的越来越多，越来越贴心，生怕让男友失了面子。

金牛座

别看金牛座女孩不会主动要求男友来宠爱自己，被放在手心里也不声不响，被如何疼惜也很少晒出来，其实金牛座女孩心里什么都记着呢！有事没事，金牛座女孩都会狠补恋爱方面的知识，必要时还会去修修恋爱心理学，渐渐就成为模范女友，让男友带着出席任何场合，都感倍有面儿~