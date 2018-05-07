甜言蜜语全不会！能把恋人气死的星座(图)

嘴太笨，能把恋人气死的星座

在恋爱中，如果一方不懂得讨好另一方，就很容易发生矛盾，恋人都喜欢听甜言蜜语，不过有些人嘴笨，就是不懂得说好话，偏偏让情人生气，其实他们不想的，只是会表达，那么哪些星座男特别容易出现以上的错误呢？

第一名：太阳或水星在金牛座

金牛座的人平时都是惜字如金，沉默寡言，很少主动跟别人攀谈，没事就在一边埋头苦干，在恋人的眼里，沉闷，不爱出声，仿佛像块木头，所以经常都会把恋人气得半死，总是招致恋人埋怨，也会让恋人觉得不够爱她，如果喜欢风趣男人请不要找金牛男，他们不会甜言蜜语，也不会吹捧你，但这不代表他们不够爱你，因为他们性格如此，很少把情爱挂在嘴边，不过他们对爱却是很认真的，不会随便爱上一个人，爱了就希望天长地久。

第二名：太阳或水星在魔羯座

魔羯座的男人平时都很酷，不太喜欢发言，即使谈恋爱了，也不会说很多情话，导致恋人总觉得他们非常冷淡，时常会问自己，究竟爱不爱我，连句爱的说话也不肯说半句，魔羯男就是如此，也许跟他们谈过恋爱的人都觉得他们是自私的，嘴笨的魔羯男总是会被过去恋人封为“寡言男”。话说回来，其实是他们根本不懂得表达爱，才会让恋人误会，他们以为爱了，就应该互相心有体会，不必要言语说出来。

第三名：太阳或水星在处女座

处女座的男人其实非常懂得说话艺术，平时说什么都头头是道的，但谈起恋爱来，仿佛就失去了语言天赋，有时根本不知道跟恋人说什么好，或者总是说一些跟恋爱无关的事情，对爱情又比较内敛，不轻易的表露出来，所以弄得恋爱了，也像普通朋友拘谨，长期下去，也会招致恋人不满，处女男你要明白，有时甜言是良药，即使没有做什么，说句好听的话，恋人也会心花怒放的。