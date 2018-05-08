正能量小天使!内心充满阳光的星座(图)

选择让阳光洒满心间的人，笑容时常挂脸上，活得happy愉悦的星座是哪些呢？

文/摘星工厂-星吧

正能量小天使！内心充满阳光的星座

让乌云住进心中的人，往往愁眉苦脸，过得压抑而沉闷；而选择让阳光洒满心间的人，则笑容时常挂脸上，活得happy愉悦！今天，摘星工厂—星吧就来盘点一下内心充满阳光，活得开心快乐的三大星座！一起来看看吧！

白羊座

白羊座人性格爽朗，活泼热情，对生活充满了希 望。天性就如此豁达乐观的他们，内心充满了阳光，对他们来说，过去的已经烟消云散，未来的还没到来，只有活在当下才是最真实的，而每分每秒让自己感到快乐 才是最重要的！所以，我们总能看到白羊座人无忧无虑的样子，坦然、洒脱、愉快地迎接每一天的到来！

双子座

双子座人向往简单快乐的生活，为了让自己每一天 都过得愉悦，他们总是笑盈盈地面对每一天，就算遇到不好的事情，他们也有自嘲自黑的精神。谁让他们天生就是乐天派呢？从来不会抱怨、叫屈、杞人忧天！在他 们的生活中，更多的是，正能量、热情、希望、努力、开心这样的字眼，何苦要委屈自己活得那么压抑那么郁闷呢？

射手座

东想西想太多太复杂的事情，除了会给自己徒增烦 恼，还有什么意义呢？射手座人才不愿意把自己的时间和精力花费在这上头呢！比起愁苦仇深、满腹牢骚，他们更愿意花时间去探索未知、去创造奇迹！毕竟这个星 座的人追求自由与梦想，他们不惜一切代价誓要达到目标，努力都怕来不及，哪有时间不开心呢？