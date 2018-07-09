委屈死!恋爱时会变窝囊的星座(图)

文/看星星

委屈死！恋爱时会变窝囊的星座

这些星座一到恋爱中就变成窝囊废啊！委屈唧唧的，敢怒不敢言啊~

双鱼座：无缘无故成为受气筒

双鱼座的人个性比较宽容，可以接纳情人的很多缺点，但是双鱼有一个死穴就是爱一个人会用全部的心来爱。当面对情人发脾气的时候，双鱼有点乱了手脚，他不知道是不是自己又做错什么才会让对方如此不开心。双鱼在面对凶恶的对手也会表现出强势的一面；唯有面对心爱的人时才会特别柔顺乖巧。

白羊座：不懂得如何拒绝别人

白羊座个性幽默大方，活泼可爱的性格很容易吸引异性的关注。但是恋爱中的女人一定要学会矜持，即使你很想与他出去约会，即使在看到一则笑话时很想大笑，即使看见美味时很想狼吞虎咽，但是从全局考虑的话还是要慎重，拿出一个娇羞女子的姿态，轻轻地说声“不”，这样做才能得到情人的更多的爱。

处女座：情人背叛自己话都说不出

处女座的人个性还算开朗，而且人缘也很不错，尤其是异性缘绝佳的处女座却绝对不会做出任何越轨的行为，友谊就是友谊，不能出现任何变质的倾向，这也是处女对爱情的态度，处女只会对自己的白马王子动情，而且处女也深信对方会用同样的方法对待自己。其实很多时候处女有点太单纯了，一旦遭到对方的背叛以后就容易自乱阵脚，窝囊得连句话也说不出来。

金牛座：绝不主动与情人分手

金牛座的人其实很心软，看似天不怕地不怕的个性也有柔软额一面。金牛不能看着情人掉眼泪，所以在提分手的时候会格外小心，尽量将话语保持在对方可以接受的限度之内；即使分手以后，只要用眼泪来乞求金牛，金牛就会立刻敞开怀抱接受可怜的情人。精明的金牛在职场中做事果断，不会拖拖拉拉，但是一遇到感情问题就会沦为窝囊废。