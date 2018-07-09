恋爱时甘愿吃亏到底的星座(图)

恋爱时甘愿吃亏到底的星座

你这样是感情用事！--没谈恋爱之前，这几个星座对这句话嗤之以鼻，觉得自己这么精明的人，怎么会？！可惜啊，他们谈了恋爱还不会发觉，自己就是一恋爱就吃亏到底的人！摘星工厂-星吧来瞧瞧他们是谁。

天蝎座

天性谨慎的天蝎座，实际上非常感情用事！谈恋爱的时候，天蝎座就算是机智大神，也会变凡人，爱情关掉了天蝎座心中那盏照亮一切的灯，让天蝎座看不到爱人的真情假意。天蝎座为爱吃亏，还存在一种情况：对自己或爱人过于自信，总觉得一切尽在掌握，放心大胆地任由爱人搞小动作。

魔羯座

魔羯座是冷静理性派，分析问题头头是道，在很多方面都特别精明能干，可是魔羯座相信人，就跟“用人不疑疑人不用”的道理类似，一谈恋爱，有了感情的因素，理智就跑得更远了，更关键的是，魔羯座常常觉得自己对恋人不够好，因此会带有补偿心理似的，让自己成为感情中吃亏的一方。

双子座

说双子座精明，应该反对票不多。双子座脑袋瓜聪明，敏而好学，做事会举一反三，别人看不懂看不透的事，双子座三两下就能用自己的思维方式来解释清楚，可谁又能想到，陷入爱情的双子座，机灵劲都用在怎么抒发情感上了，对于明摆着自己会吃亏的事，睁着眼也当看不见。