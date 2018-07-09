让你输光爱情输掉青春的星座(组图)

让你输光爱情输掉青春的星座

你从未想过要当恋爱玩家，只是把暧昧关系当作你害怕孤独的理由，当双方都认真对待感情的时候，想告诉对方自己的心意却又挣扎着，只因怕踏出那一步，单纯的暧昧关系会造成无法收拾的结果，却又期待彼此的距离可以因此拉近。让摘星工厂—星吧来一探究竟，你身旁的他是否也如此呢？（请参考太阳及上升星座）

第一名：天秤座

自恋的天秤座总让人觉得花心、不专情，对待感情总是毫不在意。天秤喜欢扑朔迷离的恋情，让人难以捉摸他内心到底在想什么，说穿了，其实天秤只是很懂得保护自己，为了避免让自己下不了台，他不会直接坦率表明自己的心意，对于众多追求者的要求往往都来者不拒，有能力就尽力去做，展现出他外表光鲜亲和力、随和的一面，久而久之，他身旁的人当然都会为他着迷，所以让人认为他很爱搞暧昧这一套。如果不小心身旁的对象就是他，看来你只好认命，先检视自己是否能接受这种隐约神秘的恋情，他是真心也或者是无心，你都只能耐心等待他如何回应！

第二名：天蝎座

天蝎座在喜欢的人面前很爱耍神秘、摆酷、装无所谓，从来不会正面承认喜欢对方，其实他们的内心也都为此挣扎过一番，不过他们会用暗示的方式来确认对方的心意，但就算已经了解对方的心意，他们也宁愿一直保持这种若有似无的暧昩关系，也不愿向前迈进一步，主要原因是害怕俩人之间的情谊受到伤害，或者会失去其它更好的机会。从天蝎座对爱情的态度来看，已经习惯于低调恋情之中的他，你必须要主动追求，表明你对他诚恳的心意，才可以将神秘兮兮又怕受到伤害的他追到手哦！

第三名：双鱼座

天性浪漫、多情的双鱼座，对于感情的追求总是幻想大过真实。当然，他们遇见喜欢的猎物，会主动追求想办法让对方陶醉、沉溺于浪漫的情境之中，他们很爱好自由、不喜欢有麻烦的恋情，但他们又不善拒绝别人，所以往往会陷入多角恋情中，让人感觉他对每个人的态度都是一样的，分不清他的心意到底是真还是假。如何征服双鱼座，对于爱情常处于幻想之中的他们，最适当的时机就是在他们周遭制造些浪漫的气息，体贴、关心的话语是不可少的重点，自然而然会把这个当成习惯，相信他们很快就能被你打动！