做不成情人也能做朋友的星座(图)

做不成情人也能做朋友的星座

情人与朋友之间一直都是条模糊不清的界线，当做不成亲密的情人时，你是可以退一步，把感情转化成朋友的人吗？你是感情过后，能真心给予对方祝福的人吗？

第一名：双子座

善变的双子，让人永远搞不清楚面对的是那一面，有时连双子都不太了解想要的是什么；在一段感情中，双子座最渴望两人可以是情人的亲密，也可以像朋友一般的谈心；这使得在分手之后，双子已经失去了一个亲密的爱人了，怎么可以再失去一个那么好的朋友呢？因为双子座在做情人之前，会习惯的先以朋友的身份去接近对方，衡量彼此适合度，所以双子的情人都是由知心朋友当基础的，加上双子不是把爱情看得非常严重的人，以致于在两人分手后，依然可以转换心情跟对方成为好朋友，而且可能因为曾经是情人，而使朋友感情更加密切，就是俗称的红粉知己。

第二名：射手座

爱情、友情常常自己也分不清楚的射手座，对人总是积极、充满热情，对待朋友也总是能够窝心的体贴到对方的需求，以致于很容易从一段很好的友情变化成爱情；但当这种自然发生的化学反应消失后，两人关系是没有交恶，只是又退回到朋友关系罢了。从直率天真的射手眼中，情人变成朋友是偶然的突发事件，两个人只是顺应着感觉走，当感觉退去，回到原本两人朋友的位子，是没问题的，做过情人跟做回朋友两件事是没有冲突性的；所以射手常常可以自然的跟前情人建立良好的关系，因为射手认为朋友跟情人去除了来电的感觉，两者是一样的。

第三名：水瓶座

笃信精神恋爱的水瓶座，容易给人博爱的印象，别人的任何一个眼神、动作都容易误解成是暗示；总是喜欢呼朋唤友的水瓶，很容易被灌上花心的名称，在水瓶心里也常自认在精神上与对方相恋，但这一切都可能只是自己的想象；在身边人的眼中，总是容易跟人有暧昧恋情，因为当处于精神恋爱中的水瓶，在现实生活中就会以相恋的态度与对方相处，事后却也很容易自己清醒过来，并且在事过境迁后一副没事的样子，与对方像朋友一样的相处；事实是因为水瓶座除了与对方在精神上的相恋外，本来就只是朋友关系而已。