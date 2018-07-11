叹为观止啊!最劲爆的星座情侣搭配(图)

文/摘星工厂-星吧

叹为观止啊！最劲爆的星座情侣搭配

俗话说：“不是一家人，不进一家门”，说的是个性相投的人在一起才能长长久久。可是生活中难免会出现一些阴差阳错导致水火不容的人们恋到一起，其结果往往让人喷饭。12星座个性迥异，水火之势屡见不鲜，现挑选其中最让人叹为观止的三对搭配，摘星工厂—星吧来示范什么是阴差阳错的最高级别--冰火相恋。（请参考太阳及上升星座）

第一对：双子座VS双鱼座

这对宝贝的闪亮登场造型是神清气爽的双子牵着抽抽泣泣的双鱼走上来。自从那天魔鬼上身恋上对方以后，局势一直是“一方欢乐一方愁”，天生EQ指数奇高的双子座是个十足的变脸大师，天生一种面对哀怨毫发无伤的超能力，往往对待双鱼的浪漫幻想和多云转阴毫不以为然，其漠视对方的行为让心思细腻的双鱼哭天抢地捶胸顿足。但又基于曾经的热火朝天，两人的感情剪不断理还乱。

经典战事回放：双鱼对双子说，将来如果他们买下一艘自己的航船，他们将一直航行，直到找到鲁滨逊曾经到过的小岛，一起男耕女织，然后如此幻想10分钟后，发现双子已经睡着，气的牙根发抖。绿着脸摇醒双子，两人都心生抱怨战事升级，直到硝烟弥漫鹅毛横飞，正当双鱼泪痕未干时发现双子早已跟朋友谈笑风生，哀怨的双鱼一头栽倒在地下。

第二对：巨蟹座VS射手座

这俩人性格天上地下，可谓互为天敌。天生没有安全感的巨蟹恨不得整天找个壳子把自己包裹起来，如何抵抗得了时时剑拔弩张的射手？两个人的个性就像二胡跟架子鼓一样不搭调！巨蟹曾经爱上射手的洒脱和才华，没想到自己永远战胜不了射手的花心和流浪。射手曾经爱上巨蟹的体贴和婉约，没想到自己永远享受不了巨蟹的婆妈和琐碎。于是二人经常在“猫和老鼠”般的你追我赶，你瞒我骗中争论不休，烽烟四起。

经典战事回放：巨蟹一天问了射手20多次“你爱不爱我？”，之后愤怒的射手做了一个上书大大的“爱你”的牌子挡在脸前，自己躲在牌子后面发短信。敏感的巨蟹立刻跑过来看给谁发的、发的什么内容，十万个为什么之后，终于忍受不了的射手大吼一声“给我自由”！巨蟹立刻展开了新一轮的调查：“为什么要自由？我没给你自由吗？为什么你觉得不够自由？为什么%…#4*@。。。。。。。。。。。。”N天后，射手以头撞墙试图完成：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛”的人生理想不料被巨蟹救下，然后………新版《十万个为什么》中…………。

第三对：处女座VS宝瓶座

处女座和宝瓶座分别是地球上的两极，他们能够相遇相知完全是地球要爆炸的前兆！回忆起他们相恋那天处女座昏迷在病床上，宝瓶座多喝了2斤白酒，在毫无意识的情况下酿成了今天的大错，他们二人表示痛心不已。天生质检员加洁癖的处女座擅长头头是道的分析，天生流浪汉加发明家的宝瓶座喜欢随意懒散的生活，天生喜欢中规中矩的处女座做事风格几十年如一日，天生不按常理出牌的宝瓶座却向往生活新鲜有创意。加之处女座良好的设问能力和宝瓶座优秀的辩才，于是，当一丝不苟遇到一丝不挂，当步步紧逼遇到当仁不让，轰动的“世界大战模拟战”就这样爆发了。

经典战事回放：午饭时处女座端上馒头，沮丧的宝瓶叫起来：“为什么又是馒头？为什么又吃圆馒头？！”处女座立即接过话头：“馒头难道不能是圆的吗？”（如此这般分析了半天为什么馒头是圆的）好不容易要吃饭了，处女座一声尖叫弹起来：“你没洗手！！！”等气鼓鼓的宝瓶洗完手出来，处女座又是一声大吼：“湿脚快去擦干净！”， 终于按捺不住的宝瓶开始了暴风骤雨式的自我辩解，最后摔门而去，留下处女座跪在地上一边诅咒一边擦地板，而宝瓶座早已穿着拖鞋错扣着扣子跑到了路口的拉面摊上去了！