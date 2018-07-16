压力越大,这些星座反而表现得越厉害!(图)

没想到当压力贼大，好多人都顶不住了的时候，这些星座却好像越来越牛！

文/摘星工厂-星吧的

压力越大，这些星座反而表现得越厉害！

平时一点小事就唠唠叨叨，你还以为，他们压根经历不了一点风雨，没想到当压力加大，好多人都顶不住了，他们却好像越来越牛！要取经吗？摘星工厂-星吧给你一个捷径！

天蝎座

天蝎座无风无浪的平静日子中，非常懒，懒得想东想西，懒得忙里慢外，对家长里短的事更上心（因为直接影响到自己闲适的心情嘛）。而当挑战甚至是危机来临，天蝎座的冒险精神就跑出来了，它会调动天蝎座全身的力量，让天蝎座把对抗压力当成一场跟自己的竞赛！

巨蟹座

一点小事就大惊小怪，有点不如愿就觉得被世界伤害了，被说几句就委屈巴巴，能念叨一整天——这就是平常你经常能看到的，巨蟹座的日常状态，被认为经不住一点风雨也不冤枉。而大家万万没想到，巨蟹座的情绪化跟抗压能力不是绑定的，压力大，没时间发牢骚的巨蟹座，专注起来就变牛人。

魔羯座

把魔羯座放在平凡的环境中，你会非常难以察觉到他们真正的实力。魔羯座在大多数时候，会跟随大家的脚步，做一个安分守己、不图表现的平庸之辈，而其实，魔羯座始终在积累、学习应对各种难题的知识与经验，当压力来临，魔羯座发挥出真正的实力时，方能让大家一睹他们的牛气风采！