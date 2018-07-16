星座幸运星秦岚:巨蟹座的柔软和坚强(组图)

巨蟹座的柔软和坚强

由月亮守护的巨蟹座，感情细腻而敏感，他们大多温柔又幽默，很懂得照顾身边人的情绪，也很愿意帮助别人。和巨蟹座在一起，满满都是安全感。对于巨蟹座来说，为了保护好自己在意的人和事，他们会给自己披上坚硬的外衣，成为身边人最坚实的后盾。巨蟹座的秦岚，自出道以来，成功塑造了多个性格迥异的荧幕角色，现实生活中的她，又是怎么样的巨蟹座呢？本期星座幸运星就带着大家一起，了解这个柔软又坚强的巨蟹座秦岚。

巨蟹座二选一

巨蟹座在乎的是人，有血有肉有交流的人，如果说处女座喜欢一个人会像老妈子一般叨唠你，那么巨蟹座更像一个妈为了“自己人”劳心劳力，上下打点，掏钱贴补，在所不辞，渴了帮你端水，饿了负责拿小零食。这种捧在手心里的VIP待遇，基本上可以为所欲为了。

小编：家庭建设你在哪方面投入精力最多？A、装修家具；B、家人的衣食行

秦岚：B

小编：签约艺人更注重哪方面？A、演技精湛；B、志趣相投

秦岚：B

小编：疲惫伤感时如何自我修复？A、一个人吃吃睡睡；B、爱的抱抱

秦岚：A

小编：好朋友们如何评价你？A、又一个妈； B、可爱的小妹妹

秦岚：A

小编：女人更应该珍惜哪个？A、青春；B、爱情

秦岚：A

巨蟹座的秦岚

巨蟹座的态度

提到“恋家”大家第一秒会想到哪个星座？对，是巨蟹座。这个星座的“恋家”不止是喜欢宅在家里，家和家人同样是他们的避风港，是他们安全感的来源。巨蟹座需要安静、和谐且安全的环境来滋养自己，快速恢复最佳状态。他们也会时常怀念过去，自我反思和剖析，找到内心的平静。巨蟹座的秦岚在家里是什么样的？她有没有想要改变的过去呢？

小编：你在家里地位排第几？

秦岚：家里地位第一。

小编点评：木星稳居4宫，在家的待遇错不了。

小编：小时候最擅长的游戏是什么？

秦岚：跳皮筋。

小编点评：三驾马车其一居火象星座，静如处子动如脱兔错不了。

小编：得到你信任需要多久时间？

秦岚：需要一起经历事情才能得到信任，跟时间长短没有关系。喜欢通过小事来见一个人的品质。

小编点评：土星作为评判人品的标准，想进入秦岚的朋友圈，不容易。

小编：如果能回到过去，你希望改变哪一年的人生选择？

秦岚：小学升初中的人生学择，因为小学的时候在很重点的班级，但是沈阳那时候出了一个政策，按地区划分学校，所以上了一个不是很好的学校，按照我的成绩应该能上一个不错的初中。

小编点评：巨蟹座所掌管的学习之宫，自然装载了满满的甜蜜回忆。

小编：会给20岁和50岁的自己什么建议？

秦岚：20岁的自己--忘乎所以，自由自在，做自己想做的事。

50岁的自己--积攒更多的社会经验和能量，做一些回馈社会的事情。

巨蟹座的秦岚

巨蟹座的推荐

注重生活品质的巨蟹座，美食、美酒、美物是他们休息时的良伴，也是能激发他们源源不断灵感的来源。巨蟹座的秦岚有哪些好物可以推荐给我们吗？

小编：平时会关注自己星座的运势吗？

秦岚：偶尔会关注，但是不是时常。

小编：推荐一道好吃的东北菜吧！

秦岚：炖酸菜。

小编：最近的床头读物/影片是什么？

秦岚：最近比较喜欢看老的电影，关于动作题材和侦探题材的。

巨蟹座的秦岚

巨蟹座的爱情观

月亮守护的巨蟹座，自然会带有月亮敏感又颇具情绪化的特点，而经历一番成长的巨蟹座，会对亲情、友情、爱情有比他人更多的体悟。巨蟹座的秦岚有着怎样的爱情观？在她看来，想要获得幸福应该做些什么呢？

小编：什么原因会让你立即放弃一段感情？

秦岚：原则上出现了问题。

小编：目前你的抗渣能力（1-5级）到达几级？

秦岚：不确定唉，现在都很好。

小编：请给总是相亲失败的小仙女一些建议：

秦岚：做真实的自己，只有在最真实的自己面前才会最自信，你一定会遇到那个你最适合的人，不要因为任何事情改变自己，失去自己原本就有的面目，这样会离自己的缘分更远的。

小编：请给被爹妈逼婚的小仙女一些建议：

秦岚：让自己的生活过的更幸福多彩，让他们更放心，因为我相信传统的一些观念固然是正确的，大家会觉得结婚生子是每个人的一个归宿，但是你可以通过自己的努力，让人生更精彩，除了那个阶段的结婚生子之外还有更多的人生需要经历，过好每一天才是最幸福的。所以要让父母放心，这样做才是最重要的。

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