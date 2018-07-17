太傻太天真!对男生最没戒心的星座女(图)

文/摘星工厂-星吧

太傻太天真！对男生最没戒心的星座女

有人说爱情会使人变笨，只要爱上对方就算是再怎样聪明的人，也会变成爱情傻瓜，然而你知道在12星座中，什么星座的女生只要谈恋爱就会看不清男生的真面目？现在就让摘星工厂-星吧来揭晓对男生最没戒心的星座女！（请参考太阳及上升星座）

白羊座

大部分的白羊女在感情上都是属于一见钟情型的，而且一旦对对方有感觉时，她就很容易被对方一些小动作感动。如果对方外表看起来又像老实人，白羊女更是容易产生意乱情迷的感觉，而且通常白羊女谈恋爱时，会一股脑儿将全部的心思都投入，只要她认定对方是自己的情人，就会完全相信对方，即使对方是一只披着羊皮的狼，但只要对方用无辜的眼神和语气跟她讲话，白羊女就会觉得自己误会对方，反而会对对方感到很抱歉，因此白羊女就是常常在这种状况下，一再被骗，属于爱情傻妞第一名。

双鱼座

双鱼女的个性浪漫，时常独自沉醉在如梦似幻的爱情国度，尽管她认为在感情的世界中，两人是平等的，但当双鱼女很爱很爱对方时，那关系可就不一样了，因为双鱼女会为了让对方更爱自己，而百般讨好对方，只要是对方提出的要求，她都一定照办。因此就算是在事业上很成功的双鱼女，在感情上的敏感度也往往不及格，总是要被伤得遍体鳞伤，才会看清对方的真面目，不过这也只能怪自己太傻、太容易相信对方。

巨蟹座

巨蟹女是一个很感性的星座，一旦陷入爱情就会想要时时刻刻跟对方黏在一起。若对方是个热情又帅气的人，巨蟹女更是会爱到无法自拔！当巨蟹女爱上一个人时，通常会把对方当成自己的家人，就算发现对方有不适合自己的地方或是难以接受的缺点，巨蟹女还是会不断为对方找借口来掩饰，因为在她心目中，另一半永远是完美无暇的。怪不得有人说在恋爱中的巨蟹女就像瞎子一样，失去该有的判断能力，被对方玩弄于股掌还不自知。

水瓶座

你别以为理智的水瓶女不会为了爱情当傻妞，尽管善于掌握人心的水瓶女，对于爱情向来看得清，但就是因为对自己太有自信了，自认为可以掌控全局，但这往往没有道理可言的爱情世界，却常常超乎水瓶女意料的发展，因此水瓶女容易在爱情中犯傻，就是因为对自己太过自信，换来的结果竟是全盘皆输，正是所谓的聪明反被聪明误！

天秤座

天秤女向来注重融洽的相处气氛，在恋爱时，会极力做好配合者的角色。因为在她心中，只要能对两人的关系有帮助，能维持这段爱情，就算把自己变成另一半喜欢的模样她也愿意，若对方是天秤女无法抗拒的类型，那天秤女简直就像被操控于手掌心的布娃娃，她会对对方完全没戒心，愿意为对方做任何事，就算对方的要求不合理，或是其实她内心是觉得委屈的，但此时已被爱冲昏头的她还是会点头答应。