不爱小鲜肉：这些星座女是熟男控(图)

不爱小鲜肉：这些星座女是熟男控

现如今，“熟男”已经越来越成为女人择偶的新宠。毕竟，在物质、思想等方面，熟男远比“小鲜肉”更成熟，更能给女人一份安全感。今天摘星工厂—星吧就来爆料一下，哪些星座女是熟男控？

金牛座

熟男，往往有创可贴般的特质：能给人安慰、治愈、疗伤。而金牛座女生理想中的伴侣，恰好是这种类型的。熟男的笑容总是那样温暖，做事靠谱行事慎重，能给缺乏安全感的金牛座女生带去一份安心、一份踏实，总能在金牛座女生最需要的时刻，送上关怀，送上宽慰，最重要的是能保持理智，为金牛座女生分忧解愁，出谋划策，治愈金牛座女生心灵的创伤。

处女座

处女座女生的择偶标准一向都比较高，而熟男不管是从物质条件上看，还是从性格魅力上看，绝对是内外兼修型的！熟男相比小鲜肉，早已收敛起不切实际的想法，玩心也没那么重，而是一心扑在事业上，足够成熟足够稳重，努力工作给女生富足的生活；与此同时，熟男又很有情调，懂得必要时候玩一把浪漫，从物质+心灵上，可给处女座女生极大的安全感和幸福感！

射手座

射手座女生性格独立要强，并不愿做男人怀中的小鸟，温室中的花朵。相反，射手座女生更希望未来的伴侣是那种能真正懂自己的人，可以给自己留足够的时间和空间来沉淀心灵。而熟男，就很懂得“独立”在感情中的重要作用，熟男不会过分干涉射手座女生的自由，但又爱得恰到好处，单凭这点，射手座女生就对熟男很有好感！