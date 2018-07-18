鸵鸟心态:被背叛还傻傻装样的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

鸵鸟心态：被背叛还傻傻装样的星座

情人正式宣布TA就要离开你！现在你会怎么做？选择潇洒说再见或是远远躲开，假装什么事也没发生、没遭遇背叛？现在跟摘星工厂-星吧一起来探讨星座个性奥秘，看看上面有没有你的名字？！（请参考太阳及上升星座）

第一名：巨蟹座

代表理论：遇到问题就会缩进厚厚的壳去寻找安全感，也许是不想被伤害……总之，蟹蟹的第一反应就是躲起来再说！

为什么巨蟹座要背上坚硬的外壳？为什么他们时时刻刻都处在防备状态？答案很明显：他们拥有一颗柔软的心，而且天生就具备回避伤害的能力。当巨蟹把信任和热情全部交付给爱人的同时，爱人的背叛也被巨蟹在潜意识中划分到不可治愈的伤害等级中，所以当那可怕的一刻真正到来，巨蟹就会启动自我保护措施：迅速缩回自己的世界，确保自己不会再受第二次攻击；而另一方面，巨蟹一旦对爱人的安全感崩塌了，无法控制的悲观消极情绪会瞬间控制他们的心智，在这种情况下，他们做出什么疯狂的事都有可能！由此不难看出，无论是出于本能反映还是理性控制，巨蟹座选择逃避都是有道理的。

第二名：双鱼座

代表理论：这是他们的专长！！

柔弱的双鱼根本无法背负巨大的背叛痛苦，防御、反抗能力薄弱的他们首选必然是逃开，乖乖在原地继续“挨刀”还不如躲起来的好！且不说逃避这是双鱼无奈之中的应急措施，单从天性方面看：从头到尾都在梦的海洋“飘”着的双鱼，恋爱中的多数时间都是沉浸在自己幻想的世界中，各种现实问题都不在他们的考虑范围内，实际地面对问题也确实是他们的弱项。如果说双鱼座应对情伤的方法就是当它不存在，不如说他们凡事都是使用这样的处理方式，所以，当双鱼座的情人背叛他们，他们多半会以最快的速度消失。

第三名：天秤座

代表理论：天秤最怕麻烦，最怕烦心的事。通常遇到就会先逃避

再没有比天秤更怕麻烦的星座了！他们一心只想过安逸的生活，谈恋爱也希望是优雅有气质。背叛分手在天秤座的脑海中涉及到很多杂七杂八的问题，先不谈解决方法，就是光想起那些都已经够烦的了！要求因贪图舒适、动作迟缓的他们马上接受并处理实在是不大可能；从另一角度出发，情人的背叛会造成他们心中爱情天平严重失衡，处理这些个人心理上的问题需要大量的个人空间和个人时间，何况他们只有先处理好自己的这些心理问题才能正常地面对伤害；最后有趣的一点是，一些天秤会很害怕在情绪失控下做出有失风度的事，若要以破坏一贯的好形象为代价，他们倒宁愿当缩头乌龟。