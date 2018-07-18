女人缘太好，最适合当男闺蜜的星座(图)

女人缘太好，最适合当男闺蜜的星座

男闺蜜，是一种比友情暧昧一点，但又跟爱情还有段距离的存在。很多女生都渴望拥有一个像大左、王小贱那样知己又贴心的男闺蜜。但由于男生们个性各不相同，也并不是所有人都适合做女孩子的男闺蜜，所以摘星工厂—星吧今天来给各位姑娘提醒：哪些星座男最有当男闺蜜的潜质？

双鱼座

双鱼座男生性格温顺，亲切随和，善于倾听，跟他们在一起，姑娘们往往能敞开心扉，畅所欲言，并且最重要的是跟双鱼座男生的交谈的整个过程，都轻松自在无压力，很惬意！再有就是，双鱼座男生温柔善良，擅长照顾人，绝对是实打实的超级贴心大暖男！总能为女孩子分忧解愁，送去冬日阳光般的温暖和煦！

射手座

真诚直率，活泼开朗，性格外向，风趣幽默，待人热忱——这些美好的特质，使得射手座人完全具备了成为女生男闺蜜的潜质！射手座人心胸豁达，对女生向来是宠着让着迁就着，他们当男闺蜜的格言就是：只要你开心你快乐，怎么“折磨”我都行！那种把女生宠上天的感觉，正是女生们梦寐以求的！

双子座

双子座男生伶牙俐齿，能说会道，又爱恶作剧，往往给人嬉皮笑脸不正经的感觉，但其实你们都误会他们了，双子座男生虽然嘴“贱”但心绝对不“贱”，反而很真诚，对待女孩，双子座男生就算玩毒舌路线，字里行间全是玩笑吐槽，但这是表达他们关心你在意你的方式，只不过用了比较“损”的方式，可谓最佳损友哦！