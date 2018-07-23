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在爱情中“患病”最重的三大星座(图)

在爱情中“患病”最重的三大星座(图)
2018年07月23日 11:10 新浪博客
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谈恋爱的人，其实都会在不知不觉患上一种“病”，有的人会有“被害妄想症”。有的人会有“爱情远视病”……

　　文/摘星工厂-星吧

在爱情中“患病”最重的三大星座在爱情中“患病”最重的三大星座

　　谈恋爱的人，其实都会在不知不觉患上一种“病”，有的人会有“被害妄想症”。有的人会有“爱情远视病”……只不过，有的人“病情”较轻，有的人“病情”较重。今天摘星工厂—星吧就来和大家探讨那些在爱情中“患病”最重的三大星座！

　　巨蟹座：分手恐惧症

　　巨蟹座人天性敏感多疑多虑，谈了恋爱后，更是如此，时刻把自己的状态调整在“高强度警戒”那一频道。一旦发现另一半在感情上有任何的“风吹草动”，蛛丝马迹（其实很多时候都是巨蟹座人庸人自扰，徒增烦恼罢了），巨蟹座人便会内心感到惴惴不安，就怕突然某天另一半提出分手！

　　处女座：爱情远视病

　　处女座人在12星座中，择偶标准应该算是最高的了，毕竟处女座人都是天生的完美主义者。对爱情的期待也是如此，希望找个最完美的人陪伴自己终生，于是也就难免患上“爱情远视症”，难改挑剔毛病，总喜欢比较，即使有恋人，也不忘眺望远处更完美的“风景”。

　　双鱼座：自伤自虐病

　　双鱼座人性格柔弱，总是习惯性对现实、对困难各种逃避。面对爱情路上的种种磕磕绊绊，双鱼座人总是无法轻松直面。特别是假如另一半对自己没那么重视了、甚至是想提出分手了，陷得太深的双鱼座人很有可能用自伤自残自虐的极端方式来威胁、吓唬另一半，为的就是能留住深爱的人。

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