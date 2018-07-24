男人靠不住!自己死命拼的星座女(图)

文/摘星工厂-星吧

男人靠不住！自己死命拼的星座女

男人的一句“我养你”，已经不再是一句甜言蜜语了！因为随着女性意识的觉醒，越来越觉得女人经济独立的重要性！今天摘星工厂—星吧的这篇文章就跟这个话题有关，不靠男人养，更想自己“挣”生活的三大星座女，来看看她们是怎样想的吧！

射手座

射手座女生最怕不自由！经济不独立也属于不自由的一种！婚后生活，她们可不想面临这样的局面：自己说的每一句话、做的每一个选择，都需要另一半来说“yes”或“no”，如果真是那样的话，射手座女生会觉得很受伤，很没面子、被束缚了很不开心！所以，她们宁可自己强大起来，努力赚钱，做自己的主人！

处女座

处女座女生个性要强，最受不了看人脸色。如果自己不工作全靠男人养活，时间久了，难免会在面对另一半时产生自卑的情绪，而那是处女座女生最不敢想象的画面。为了避免走向那样的结局，打从一开始，处女座女生就一直很努力很拼命地在做“女王”：你只给我爱情婚姻就好了，“面包”我有能力自己赚！

魔羯座

魔羯座女生从来就不是小鸟依人型的，她们不会撒娇，不懂得讨好，一直都走独立自强的女汉子路线。即使婚后，她们也不甘心放弃工作，完完全全当个家庭主妇，全靠男人养，那会让她们伤自尊、感到经济受限、各种不自由！所以无论如何，魔羯座女生也会让自己变得强大起来，奋斗拼搏自己“挣”生活！