脑崩！这些星座女的老公不好当啊(图)

文/摘星工厂-星吧

脑崩！这些星座女的老公不好当啊

结婚啦结婚啦！对于每一对“将爱情进行到底”的新人来说，红红的结婚证书，是酬劳情路艰辛的最好礼物。要知道，十年修得同船渡，百年修得共枕眠，我们不讨论前世的夙愿究竟有多深，能从相识相爱携手一路走来，直到走上结婚礼堂的红地毯，个中的五味陈杂也是难以言说的。不过，即使领到了结婚证，也不代表一对有情人从此就能高枕无忧哦！婚姻和爱情一样是需要经营的，而且用情越深，越会在这个经营的过程中倍觉不易，因为被婚姻拉近了彼此的距离后，很多原先的小问题就开始渐渐凸显出来，原先的有情人也难免彼此生怨。想知道婚后究竟哪些星座女最难哄，啥星座的老公最不好当吗？今天就让摘星工厂--星吧告诉你！

双子女：你需要费心费力捍卫“名花”所有权！

双子女性格活泼开朗，又天生喜欢在社交过程中通过别人的赞美获得满足感。让我们想象一下，假如一个明艳动人的女孩毫无架子，和她打交道时就像和哥们在一起一样，不用费心去揣测她的心思；而要哄她开心也非常容易，只需要夸她几句，她就会开心地把你当成最了解她的人，这样的女孩有哪个男生不喜欢呢？可想而知，这种性格的双子女身边往往围着一大群追求者。婚前自不必说了，即使结婚后，这票追求者中也难免有不死心的痴情人；更要命的是，双子女对婚姻带来的社会身份的改变，往往没什么自觉意识。所以她们在和其他人打交道时，仍然会像婚前一样毫无忌讳。这种心无城府的坦率正是双子女可爱可贵的地方，但做丈夫的当然希望妻子的娇憨只在自己面前表现出来，否则岂不是白白被别人受用了这项福利！遗憾的是，要让双子女意识到这点，起码要经过数年婚姻的磨练。所以娶了双子女的男士通常会感叹：谁说婚姻是保险柜？哎！真想在自家老婆身上套个牌子，上书“名花有主，谢绝松土”！

双鱼女：我就不告诉你我到底在想什么！

和双子女形成鲜明对照的是，双鱼女在婚前虽然也免不了惹上一大堆桃花，但是她们在婚后通常会把全副心思都用在丈夫身上，只和他腻着，只对他撒娇，只留心照顾他的生活起居，真可以算是千娇百媚的贤惠小妻子！可即使这样，在“当老公难度系数排行榜”上，双鱼女仍然高居第二位，为什么呢？相信娶了双鱼女的男士一定对这个理由心有戚戚焉--纵然双鱼女把全副爱意都贯注到了老公身上，但问题恰恰来源于此：这个星座的女孩对爱情生活的憧憬太高了。她们在竭尽全力揣测老公心意，以便讨老公欢心时，也会不由自主地期望能被老公同样对待。然而男性在玩猜心游戏时，本来就比女性逊色很多，更何况论起善解人意，又有谁比得上冰雪聪明的双鱼女呢！因此，双鱼女的老公在“抱得美人归”后不久，往往会头疼地发现妻子总是不太开心，无论怎样处心积虑地去哄，成效似乎都不大。最要命的是，若去问她们为什么不开心或是自己哪些方面做得不够好，她们只会淡淡一笑，把这个问题含糊过去，搞得老公们丈二和尚摸不到头脑。不过对这一点，双鱼女自有理由：开口求来的关照我不需要，若连我的心事都猜不透，那你怎么和我百年好合！

金牛女：快给公主大人准备一个新的蜜罐！

金牛女性格乖巧，一般都是父母的掌上明珠。所以要把金牛女娶回家，在通过准岳父岳母的考核这方面，难度系数就要比其他星座女高上几个百分点。而且要娶金牛女，棘手之处还不仅如此呢！由于父母的宠爱，金牛女多半从小就是在“女儿要娇养”的培养原则下长大的。加上这个星座的人都或多或少有些享乐主义倾向，绝不肯在物质生活方面亏待自己，所以在这种心态的影响下，金牛女即使不是月光族，也至少不是个擅长理财的女管家。她们赚的可能不少，但花的往往更多，并且精通各种奢华享受的生活方式。所谓穷有穷过法，富有富开销，金牛女对生活舒适度的要求，是不会随着收入的高低起伏而出现满足的停滞点的。因此，假如你娶了金牛女，很快就会发现，她对你的期待是你能为她铸造一座藏娇的金屋，并和她一起惬意地住在里面，她做公主你当王子，一起把盏当歌，用一掷千金的大手笔来好好享受年少夫妻的幸福时光--这样的期望，你背得动吗？

射手女：你敢把小醋坛子抱回家吗？！

当射手女的身份还未从女友晋级到妻子时，她们身上浓厚的醋劲儿已经表现的很明显了。说真的，尽管射手座并非是以专情出名的星座，但要说到严于律己、宽于待人，射手女是绝对做不到的。尽管她们身边永远围绕着追求者，她们也时常有说有笑地和这些追求者接触，但如果自己男友的身边出现了“居心叵测”的女孩子，射手女会瞬间变身河东狮，用尽全身解数也要把男友身边的小桃花清理干净。在恋爱阶段，很多男孩并不介意女友吃飞醋，还可能觉得这是女孩在意自己的表现，时不时吃两口小醋也挺有情调的，何况结婚后这种症状大概会缓解吧！可惜他们想错了。射手女乱吃醋的原因并非缺乏安全感，只是天性如此而已，所以即使是婚后，她们的醋仍会照吃不误。甚至可能因为身份的改变，独占欲随之增加，吃醋的频率和醋的酸度也水涨船高！而女性吃醋时是毫无理智的，所以你千万不要奢望能通过摆事实、讲道理来安抚她们。唯一的办法恐怕只能乖乖进行自我隔离，让自己的私生活恢复真空般的纯净！

处女女：远之她会怨，近之她会嫌你不逊。

处女女对异性最具有吸引力的时候，就是在她们还没被你追求到手的时候。那时的处女女，只能用诗经中《蒹葭》的诗句来形容才算合适，“溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央”。但是这种如真似幻的梦幻之感，产生的根源其实是处女女与他人保持一定心理距离的习惯：即使你在她心里占据了一席之地，她们仍然不会毫无保留地将心交付于你。这不能怪处女女，她们之所以这样小心翼翼，是由于这个星座天生喜欢在精神上为自己留出一方私密空间而已。无论开始恋爱还是结婚后，这一点都不会由于身份的变化而改变，顶多是在程度上有所消减罢了。即使是婚后，处女女很可能仍然保持记日记的习惯，并且坚持要你为她留出独处的时间。倘若你贸然在她独自忙碌时打扰她，她立刻蹙眉不耐是必然的！更麻烦的在于，尽管她们仍然需要独处，但也和其他星女一样，期望婚姻能加强与恋人（现在是老公了）之间的亲密关系。所以如果你对她的态度比婚前略有冷淡（哪怕你只是想尊重她好静的生活习惯），她肯定会强烈感慨“婚姻果然是爱情的坟墓”，然后独自伤心去了。因此那些深爱太太的男人在娶了处女女之后往往会很挠头--远之则怨，近之则不逊，这个平衡点还真不好找呢！