这都行?分手理由最奇葩的星座(图)

不喜欢了，不爱了，请直说！找这些理由，你的良心不会痛吗？

文/摘星工厂-星吧

这都行？分手理由最奇葩的星座

不喜欢了，不爱了，请直说！找这些理由，你的良心不会痛吗？摘星工厂-星吧@这些星座：你的分手理由，可能最最奇葩最搞笑最让人意想不到的！

水瓶座

水瓶座的奇葩指数一向高居不下，天马行空的能力似乎已经渗透到水瓶座的方方面面，分手也能成段子也不是新鲜事。水瓶座想分手的时候，你吃面声音大点都是离你而去的理由，最近网上出现相亲男用“你爸妈丑，我怕隔代遗传”来拒绝女方的理由，也非常有可能是水瓶座个性能想出来的……

处女座

最初处女座也是靠感觉来寻觅另一半的，但真正在一起之后，处女座就一点也不能“将就”了，因为处女座在生活细节上的讲究……怎一个多字能形容？处女座通常容易因为生活细节而分手，下面列举两个，大家来品味下：TA（爱人）吃薯条居然不按套路蘸番茄酱？进门换下的鞋永远不摆整齐……

天秤座

天秤座爱的时候，情商很高，各种体贴各种周到各种宽容，不爱的时候，就是各种外貌党各种要气质相配了，可以畅享一下，天秤座会有如下的分手理由：你喜欢吃大蒜香菜榴莲，咱们不能愉快、有品位地一起吃饭了；你胖了/瘦了/换了我不喜欢的发型了，不再是当初我喜欢的你了……