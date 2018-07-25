傲娇！那些不愿承认自己颜控的星座(图)

那些口是心非的星座女生们，选择男朋友的时候明明“看脸”，却不愿承认……

傲娇！那些不愿承认自己颜控的星座

当今社会，很多女生选男朋友第一标准是：颜值高！有的女生大方承认自己就是这样的颜控，但也有的女生就是嘴硬，明明自己也是挑男友最注重颜值，却因为各种原因而不愿承认这样的事实！下面摘星工厂—星吧就来爆料这些嘴上不说，但实际就是颜控的星座女生！

魔羯座

魔羯座女生给人的感觉一直是比较传统、比较保守的。虽然魔羯座女生一直对外宣称，自己找男朋友希望找个踏实上进的，沉稳勤快疼自己的，但她们最真实的想法其实并没有说出来哦！对于自己是颜控这件事，魔羯座女生一直羞于承认，可能是怕破坏了自己在外人眼中维持的固有形象吧！

巨蟹座

巨蟹座女生一直都很注重保护自己心里的那点儿小秘密，她们才不愿对人讲出来呢！我们常听到巨蟹座女生这样谈起自己的择偶标准：忠厚老实，顾家爱家，能给自己安全感……但其实私底下，巨蟹座女生谈男朋友也是凭第一印象的，实打实的颜控一枚，毋庸置疑！

金牛座

金牛座是12星座中挺闷骚的一类人。对于美，金牛座女生可是有着相当高的追求的，而这种高审美也注定了金牛座女生在挑男朋友时，是注重对方颜值的颜控！只是由于金牛座女生不喜欢对外界表露自己内心的真实想法，所以我们几乎见不到金牛座女生对着帅哥犯花痴的样子，其实金牛座女生隐藏得很深哦！