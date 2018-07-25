惨兮兮：最易真心换绝情的星座(图)

文/摘星工厂-星吧

惨兮兮：最易真心换绝情的星座

你情我愿，才叫恋爱。怕就怕，最终变成一厢情愿，真心付出，得到的却是对方的绝情。哪些星座在感情中容易“真心换绝情”。

巨蟹座

恋家的巨蟹座，谈恋爱总是会把情人当做自己的家人一样，照料及包容对方的一切，即使发现对方并不是那么适合自己，或者是对方有不合理的缺点。生性包容的巨蟹们，仍然会不断替对方掩饰及欺骗自己，而且从来没为自己想过的他们，当然感情被背叛的时候，也成了名副其实的吃亏赢家。

狮子座

狮子座向来对自己非常有自信，是一个很有领导能力的人，但是对于爱情方面的事情，他们则选择了当个爱情的奴隶，不计成本的代价为对方付出。而且他们私底下其实是对自己是很吝啬的，省吃俭用，但对待情人时，，就算是倾家荡产也在所不惜，因为对狮子们来说，情人在他们的眼里是完美无暇的，只能说他们是爱情傻瓜！

天蝎座

天蝎座对爱情总是执着坚持，他们在谈恋爱时会完全信任另一半，即使情人在背后偷偷搞轨，有流言蜚语传到他的耳朵，只要能够不让他感觉到，他就不为所动、宁愿选择被骗。主要是他们觉得自己的眼光是对的，不喜欢别人来评论他们的爱情，也不想受旁人无聊的是非所影响，只能说天蝎们谈恋爱后就变得很没有心机！

双子座

双子座总是有多到数不完的鬼点子，好强且不喜欢吃亏，但是只要他们一谈恋爱，就会完全陷入在爱情里面。他们喜欢把事情和责任都让自己承担，认为只要自己的能力比对方强，像是经济上、能力上……等，都乐意往自己身上推。就是因为这样，最后伤心又伤财的都是双子们，谈恋爱真的有时候不能太高估自己！

水瓶座

活泼外向的水瓶座，在别人面前总是一副什么事情都难不倒他，外表看似很坚强，事实上他们的内心世界是很脆弱的，他们也不擅对外表达感情观，自认可以掌控爱情的主导权。即使对方有不合理的要求，他们也会欣然配合，所以受到委屈也只会让自己来承受，只能说爱情的世界是没有道理可言的！