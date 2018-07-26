灵机一动!靠撒娇闯天下的星座(图)

增加自爱的能力，同时也让对方放下了戒备，被激发起保护弱小的欲望，还能增加彼此的亲和感。12星座女生中都有谁拥有这项撒娇绝技？

文/摘星工厂-星吧

灵机一动！靠撒娇闯天下的星座

职场中，会撒娇的女人无疑是有智慧的，因为简简单单的几句赞美式撒娇，就可能扭转原本对自己不利的局面！下面摘星工厂—星吧要来盘点的是，12星座女生中都有谁拥有这项撒娇绝技？增加自爱的能力，同时也让对方放下了戒备，被激发起保护弱小的欲望，还能增加彼此的亲和感。

双鱼座

双鱼座女生性格柔弱，职场上不擅长硬碰硬，而是最懂得撒娇。双鱼座女生总能将自己的这个特长运用到极致：当自己犯错时，第一时间示弱，以楚楚可怜的形象示人，身边人往往不再忍心继续狠心批评，如此一来，双鱼座女生的示弱，巧妙地变为以退为进、以守为攻的化解，能最大程度避免人际间的争执，也能无形之中化解矛盾。

双子座

双子座女生伶牙俐齿、能言善辩，对于职场撒娇，她们的秘诀就是可劲儿赞美！当双子座女生有求于人，一定会把自己的语言天赋发挥得淋漓尽致：先给对方戴戴高帽，瞅准对方的闪光点猛夸一番，有几个人不爱听好听话呢？况且双子座女生夸得自然得体，诚心诚意，谁忍心拒绝双子座女生的请求呢？

狮子座

狮子座女生撒娇最擅长利用反差萌：要知道，她们在职场上素来以女强人的形象示人，精明能干，独立果敢，雷厉风行，一旦她们放下强势姿态，变得楚楚可怜，用弱者的姿态去请求别人施以援手，谁能忍心拒绝？恐怕被狮子座女生当时的反差萌震惊到又好笑又心疼呢！特别是男同事，势必会油然而生怜香惜玉之情，非常爽快地答应帮忙咯！