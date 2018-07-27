坑你没商量!商家最爱的冤大头星座(图)

文/摘星工厂-星吧

坑你没商量！商家最爱的冤大头星座

凡鄙人所经之处，各专柜的Sales MM们都对我印象深刻，只要一出现，立刻喜笑颜开，正当我为自己的广结善缘兴奋不已的时候，好友一盆冷水泼来：还好意思乐呢？你个本世纪宇宙超级无敌冤大头……于是摘星工厂—星吧经过慎密的多方统计和理论分析，得出商家挚爱的星座消费者排名如下（参考太阳&火星）：

NO.1 天秤座

对他们，不用多费唇舌，只要东西好他就一定成为忠实用户、并帮你广为宣传；东西不好也没关系，他们是很容易拉拢的一群，会因为卖你交情来光顾，而且很多天秤不杀价，不啰嗦。如果跟你熟了就更容易宰了，就算他知道你价格偏高也会不好拒绝你的“友情推荐”，而且有时候给他们点“折扣”他们还会礼尚往来哦，比如说顺道给你带点小糕点什么的。

NO.2 双子座

他是老天赐给你的活动的广告大喇叭，免费的促销员，只要你和他哈拉上了，他自己买一堆不算，还会呼朋引伴叫大家一起来。双子本来朋友就多，又好热闹，轻轻松松就能为你拉来一卡车的顾客，重点是一定要给双子点甜头，比如说告诉他有给他“独家折扣”“独家优惠”“特别赠送”“贵宾待遇”等等，他会很容易吃这套。

NO.3 水瓶座&白羊座

并列第三。搞定水瓶座很容易，试穿、试吃、试用……只要他碰了，你再无比诚恳憨厚的微笑看着他，他绝对不好意思说NO！所以对待他们要殷勤！殷勤！再殷勤！先让他觉得不好意思不试，你就成功了一半，再让他不好意思不买，你就赚到了。白羊座是典型的冲动型，记住，先哈拉，找准他们的喜好点，然后夸他，夸他再夸他，可以再添加点类似“限量” 、“限时”之类的字眼，基本上你就大功告成了！