心情花园：用第三人称安慰自己倍减压(图)

不管你是否愿意承认，你可能在你生活的某一时刻和你自己交谈过。有些人比其他人做得更多，但是新的研究发现，用一种特定的方式自言自语实际上可以帮助你应付紧张的情况，你甚至不需要大声地说出来。

用第三人称和自己对话倍减压

密歇根州立大学和密歇根大学的心理学研究人员发现，用第三人称中默默地与自己交谈可以帮助你控制压力，减轻压力。

不管你是否愿意承认，你可能在你生活的某一时刻和你自己交谈过。有些人比其他人做得更多，但是新的研究发现，用一种特定的方式自言自语实际上可以帮助你应付紧张的情况，你甚至不需要大声地说出来。

来复习一下，第三人称对自己说话，意味着你会说你的名字而不是“我”(例如，“克里斯很生气”)；第二人称来说意味着用“你”来参考你自己(“你很不高兴”)；而在第一人称的说话方式使用”我”(“我很不高兴”)。

在“科学报告”中发表的研究中，科学家进行了一系列实验，让参与者看中立和令人不安的脑图像或反思的痛苦经历，同时使用第一和第三人称为大脑活动被监测。在这两个实验中，当参与者在第三人称他们自己时，情绪下降得很快，使他们感到比第一人称自我感觉的压力小。

研究的合著者、密歇根州立大学心理学副教授Jason Moser表示，他和他的同事密西根大学的Ethan Kross博士决定寻找新的、简单的方法让人们可应付瞬间压力的课题。

“我们注意到，人们往往用第三人自然对自己说话，” Moser说，以勒布朗-詹姆斯说他决定离开克利夫兰骑士队为例，詹姆斯承认是一个情绪化的决定。但是这位NBA球星补充道：“我想为勒布朗？詹姆斯做最好的事情，做能让勒布朗-詹姆斯开心的事情。”

Moser说，他和Kross认为这种说话的方式可能不只是一个“奇怪的巧合”：“也许这是人们在不知不觉中的情况下帮助缓解当下自己的紧张。”

他说很多人倾向于这样做。Moser解释说：真正的大脑中的这种自动切换是从思考自己的角度出发，并使用”我“通过使用自己的名字与自己的心理距离距离。从本质上说，用你自己的名字而不是“我”可以帮助你在紧张的情况下更清楚地思考，更不用说情绪化——就像你在看着别人经历经历而不是你自己。

临床心理学家约翰-梅尔说：“第三人称对自己说话是治疗师用来帮助有压力的人的基本技巧之一，这一过程为人们的生活、情感或行为提供了客观的视角，并具有良好的治疗能力。”

所以，如果你发现你用第三人称提到自己，你不要以为你有什么问题，这是很正常的。它实际上可能是一个迹象，你正在处理好的情况。