心情花园：臀部大的女人聪明又长寿(图)

那些聪敏无比的杰出人物都是“宽臀族”，他指出，埃及艳后、拿破仑、圣女贞德、美国国父华盛顿等历史伟人都是臀部特别大的“宽臀族”，美国前总统约翰-肯尼迪则用特别订做的衣服来遮掩过大的臀部。

臀部大的女人聪明又长寿

臀部愈大 智力愈高

美国心理学家史特纳斯发现，臀部大小与人的智商成正比，人的臀部愈大，智力愈高。那些聪敏无比的杰出人物都是“宽臀族”，他指出，埃及艳后、拿破仑、圣女贞德、美国国父华盛顿等历史伟人都是臀部特别大的“宽臀族”，美国前总统约翰-肯尼迪则用特别订做的衣服来遮掩过大的臀部。

这项为期五年的研究发现，在276名成年人参加的智力测验中，有152人臀部较大。这些“宽臀族”平均得分为137分，比臀部尺寸小的106高出31分。心理学家史特纳斯的研究表明，确实人的臀部愈大智力愈高。

大臀女可能没有身材苗条的美女性感诱人，史特纳斯说，若必须作选择，他宁愿选头脑而舍外貌。他表示，“宽臀族”不应为臀部宽大而自惭形秽，反而应该为这种体型感到高兴。

臀部大的女性更长寿

臀部大的人除了智商更高外，在健康度和寿命上也更有优势。与臀围最小的一组研究对象相比，臀围最大的一组不仅死亡率少了87%，患冠状动脉疾病的几率也少了86%，而患心血管疾病的风险也少了46%。

不过，虽然之前的研究显示臀围小的男性和女性都面临较高的糖尿病、高血压和胆囊疾病的患病风险，这次预防医学研究院发表于《过渡肥胖研究》期刊的研究成果仅发现，对男性而言，较大的臀围并不代表心脏较健康。