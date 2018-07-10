心情花园：不同电影偏好看透真性情(图)

研究发现，由于喜剧片常含有一些原创笑点以及难以预期的情节，还常常挑战传统的思考方式，所以爱看喜剧的人通常较开放、有创意且勇于冒险，不拘小节、落落大方。当然也有一些人是因为有沉重的心事，平时难以缓解，所以刻意找喜剧片来放松自己。

不同电影偏好看透真性情

看电影和吃饭一样，每个人有不一样的“口味”。社会学家克雷-坎姆的研究认为，对电影类型的偏好，会反映人的个性。

研究发现，由于喜剧片常含有一些原创笑点以及难以预期的情节，还常常挑战传统的思考方式，所以爱看喜剧的人通常较开放、有创意且勇于冒险，不拘小节、落落大方。当然也有一些人是因为有沉重的心事，平时难以缓解，所以刻意找喜剧片来放松自己。

恐怖片通常带来突如其来的紧张感，爱看鬼怪、恐怖片的人某种程度上可能有自虐倾向、对世界较为不信任和疏离。表现在为人处事上，他们通常很有原则，难以妥协、不太随和、性格内向，也比较敏感，平时很少放声大笑。

动作片一般展现正义感，情节往往是主角通过百折不挠的努力战胜种种困难，取得胜利。因此喜欢动作片的人通常比较踏实、认真、积极向上，相信一分耕耘一分收获，情绪也比较稳定。

爱情片的剧情大多有套路，角色通常有个人魅力，较能吸引到敏感、浪漫、感性的人。这类人一般还比较脚踏实地，在情感表现上较为纤细感性，容易被浪漫情节打动。此外，多数爱情电影都以快乐结局收尾，这对那些多愁善感的人来说，是释放压力的好渠道。

奇幻电影充满了超现实的人、事、物和情节，想象力丰富。因此，偏爱奇幻片的人通常在创意表现上非常出色，拥有冒险精神，但性格往往较为内向“闷骚”。他们在现实生活中一般很少表达内心想法，或很难与人顺畅地沟通，但内心却有一个奇异、丰富的世界。

▲广东技术师范学院心理咨询中心咨询师 任增辉