心情花园：心情好时更易迷信(图)

情绪是心理的晴雨表，能显示一个人的心理健康程度，也能传达我们的所思所想。然而人们对情绪的认识有许多误区。对此，我们综合国内外研究，从情绪的八大传言说起。

心情好时更易迷信

情绪是心理的晴雨表，能显示一个人的心理健康程度，也能传达我们的所思所想。然而人们对情绪的认识有许多误区。对此，我们综合国内外研究，从情绪的八大传言说起。

1.音乐让人心情变好

错。这取决于听什么样的音乐。研究表明，莫扎特的音乐可让人情绪好转，而悲伤的音乐，如《辛德勒名单》却让情绪明显变糟。

2.某些食物可化解悲愤

对。橄榄油和三文鱼、核桃等食物富含欧米伽3脂肪酸，有助改善情绪。人们不开心时会吃一些高热量食物，这可能是对身体的“自然奖励”。

3.和陌生人交流能改善情绪

对。即使是和陌生人的简短交流，也能改善情绪。心理学家分析说，人们希望给陌生人留下好印象，顺带让自己产生了好情绪。

4.心情好时更信任他人

对。研究还表明，人在情绪不好时，对人对事常抱着怀疑态度。因此，情绪坏的人更不容易上当。

5.情绪会传染

对。研究表明，人们可以从幸福的人身上“感染”到快乐，而压抑的环境使人更容易抑郁。

6.年纪越大情绪越坏

错。事实上，人们通常越老越乐观。因为他们意识到时日无多，会有意无意地专注于积极想法。

7.戒烟会让人沮丧

错。美国布朗大学研究发现，吸烟者一旦戒烟成功，心情会比以前更好。而那些一直试图戒烟却未能如愿的人，情绪才会变得更糟。

8.心情好时更容易迷信

对。美国《人格与社会心理学杂志》发表的一项研究显示，心情好时更容易盲从盲信。因为快乐的人更倾向于跟随自己的直觉，而直觉往往是非理性的。