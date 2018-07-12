人际沟通：12个沟通技巧受用一辈子(图)

“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。” 说话是一门艺术，更是一门学问。会说话的人，成功路上就少了几块绊脚石，而不会说话的人，给自己筑起了一道道围墙。《生命时报》邀请权威专家，教你超实用的说话之道。

12个沟通技巧受用一辈子

“良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。” 说话是一门艺术，更是一门学问。会说话的人，成功路上就少了几块绊脚石，而不会说话的人，给自己筑起了一道道围墙。《生命时报》邀请权威专家，教你超实用的说话之道。

1 急事，慢慢地说

遇到急事，如果能沉下心思考，然后不急不躁地把事情说清楚，会给听者留下稳重、不冲动的印象，从而增加他人对你的信任度。

2 小事，幽默地说

尤其是一些善意的提醒，用句玩笑话讲出来，就不会让听者感觉生硬，他们不但会欣然接受你的提醒，还会增强彼此的亲密感。

3 没把握的事，谨慎地说

对那些自己没有把握的事情，如果你不说，别人会觉得你虚伪；如果你能措辞严谨地说出来，会让人感到你是个值得信任的人。

4 没发生的事，不要胡说

人们最讨厌无事生非的人，如果你从来不随便臆测或胡说没有的事，会让人觉得你为人成熟、有修养，是个做事认真、有责任感的人。

5 做不到的事，别乱说

俗话说“没有金刚钻，别揽瓷器活”。不轻易承诺自己做不到的事，会让听者觉得你是一个“言必信，行必果”的人，愿意相信你。

6 伤害人的事，不能说

不轻易用言语伤害别人，尤其在较为亲近的人之间，不说伤害人的话。这会让他们觉得你是个善良的人，有助于维系和增进感情。

7 伤心的事，不要见人就说

人在伤心时，都有倾诉的欲望，但如果见人就说，很容易使听者心理压力过大，对你产生怀疑和疏远。 同时，你还会给人留下不为他人着想，想把痛苦转嫁给他人的印象。

8 别人的事，小心地说

人与人之间都需要安全距离，不轻易评论和传播别人的事，会给人交往的安全感。

9 自己的事，听别人怎么说

自己的事情要多听听局外人的看法，一则可以给人以谦虚的印象；二则会让人觉得你是个明事理的人。

10 尊长的事，多听少说

年长的人往往不喜欢年轻人对自己的事发表太多的评论，如果年轻人说得过多，他们就觉得你不是一个尊敬长辈、谦虚好学的人。

11 夫妻的事，商量着说

夫妻之间，最怕的就是遇到事情相互指责，而相互商量会产生“共情”的效果，能增强夫妻感情。

12 孩子们的事，开导着说

尤其是青春期的孩子，非常叛逆，采用温和又坚定的态度进行开导，可以既让孩子对你有好感，愿意和你成为朋友，又能起到说服的作用。