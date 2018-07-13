职场心理：职场人需要充电的5个信号(图)

你有没有觉得目前自己的职业很没意思？或是你的职业出现了“停滞”期？其实这些都是你需要充电的信号，只有发现这些信号，并及时做出对策，充电，完善自己，你在职场上才会立于不败之地。

职场人需要充电的5个信号

你有没有觉得目前自己的职业很没意思？或是你的职业出现了“停滞”期？其实这些都是你需要充电的信号，只有发现这些信号，并及时做出对策，充电，完善自己，你在职场上才会立于不败之地。

信号1：你是否感觉目前自己的职业没意思？

莎莉在大学学习的时候，并不太热爱自己的金融专业，但毕业时没有改行的机会，还是进了一家外资银行。“我总是不太安心工作，觉得自己现在的工作没什么意思，幻想着有一天可以做记者、主持人或者律师，而不是整天面对着不属于自己的金钱。几年间，我曾报名参加北京广播学院新闻学专业的函授，还复习了一段时间想考律师资格证。”

其实，莎莉所在外资银行的环境很好，是很多人眼中高收入的理想职业。面对着很多硕士博士都在竞争一个外资银行的职位时，现在莎莉才感到自己实在有必要充电了。“我正准备在职申请国际金融硕士学位，对此，我的上司非常支持，毕竟是我的专业。既然决定在这一行走下去了，就不能落伍。脚踏实地去做，应该不会有错。”

专家视点：在今天这个竞争激烈的职场生存环境中，很难“爱一行干一行”，我们所能做的就是“干一行爱一行”，尽量将谋生和人生达到和谐的统一，否则，眼高手低，会耽误了一生。如果想在这个行业中继续下去，充电是惟一可行的方法，否则的话就意味着你会“贬值”。

信号2：你是否正处在职业生涯的“停滞”期？

翠西是一个著名服装品牌的销售经理，主管北方区的业务已经有3年时间。这个在别人看来令人羡慕的职位，却让她在一夜之间就做出了辞职的决定。“我感觉我的职业生涯面临着前所未有的停滞状态，总是在做着以前做过的事情，重复多于创新，而且以我目前的职位也很难再在公司有更大的作为了。”

把拳头收回来，以积累更大的力量等待再次出击。翠西这样解释她辞职的原因。研究生毕业的她放弃了优厚的待遇、良好的事业基础，这一举动令周围许多人不解。而她却说，在职场上工作了几年，自己一直是勇往直前的拳手，现在是停下来调整自我的时候了。“我已经决定到法国继续读我的服装设计专业，对于今后的工作，并不担心，选择辞职就是因为有这份自信。”

专家视点：人在其职业的某个阶段会出现所谓的“停滞”期，这种情况是一个信号，一旦出现说明你需要充电了。重要的是应该摆正自己的心态，树立“没有职业的稳定，只有技能的稳定和更新”的观念，把职业过程变成一个永无止境的学习和提高的过程。

信号3：你是否忽然发现自己的工作中出现了“不明飞行物”？

在IT行业工作近5年的小莫坦言：“找到工作就一劳永逸的体制已成为历史，我一直都处在一种与最新科技知识赛跑的状态。信息时代的知识呈膨胀性扩展趋势，刚刚掌握的资讯，也许过两天就已经过时了，如果不及时更新知识，很容易被淘汰。”这种经常出现在工作中的“不明飞行物”让小莫紧张，有时候不想让同事、上司看出自己的尴尬和茫然，她必须花很大的精力遮掩，但效果却很不理想。

“刚开始的时候，我还以为这不过是我的大惊小怪，可后来情况越来越严重，我逐渐有了很大的心理负担，甚至还跑去看过心理医生。最终一位学长的话让我茅塞顿开，他说‘未来职场上只有两种人：一种是忙得要死的人，因为工作和学习；另外一种是找不到工作的人。’我可不想成为后一种人。”

小莫自己掏腰包参加了几期美国专家举办的IT行业培训，虽然花费很高，可学习下来，感觉心里踏实，而那些以前经常光临的“不明飞行物”也消失了。

专家视点：“在职充电”是防止“人才贬值”的一种好方法，要让自己“不贬值”，那就需要不断地“充电”。学习是永无止境的，要树立终身学习的理念。正如人们常说的：你永远不能休息，否则，你就永远休息。

信号4：你的职场之路是否过于顺利？

安菲是一家贸易公司的财务总监，主管着公司上下的所有会计核算工作，也算得上是一个握着全公司钱袋子的风云人物。从大学毕业到现在，8年的时间过去了，虽然没有那一纸“注册会计师”的证书，可工作起来，也是要风得风，要雨有雨。

“因为我感觉完全能够胜任工作，领导也比较器重我。说实话，找到一份工作不容易，能‘站住脚’更难。我没有必要为了去考一个证书，而耽误我每天的工作，那样的话，我的老板也会对我有看法的。我的很多同学上班后不断考各种证书，参加各种学习班，希望能往更大的公司‘跳’，甚至请了假去学习，结果影响了工作业绩，得到的是与能力不相匹配的待遇。”

专家视点：也许安菲的话从目前的角度看的确是正确的，可如果把它放在一个大的知识经济时代的背景中分析，就站不住脚了。“单一型人才”如何使自己成为“复合型人才”？实施技能储备，使价值“保鲜”是关键。“技多不压人”，“充电”和“敬业”不该有任何冲突，“充电”是为了更好地“敬业”，这该是职业女性警醒的一面。

信号5：你是否为将来的“跳槽”准备好了？

雪米从外语学院毕业后就在一家国际航运公司里给英国籍首席代表做秘书，一待就是两年，这期间她接触到一些国内和国际大的企业咨询机构，在他们给雪米所在的外国公司做中国市场整体战略规划的时候，雪米逐渐开始认识到咨询行业无限广阔的前景，这使她开始有意识地收集这方面的信息和资料，为自己的将来做打算。

“我的专业是英语，除了能像外国人那样正常地说英语之外，今天看来并没有任何特长可言，于是，在这家海运公司工作了两年之后，我终于申请了美国哥伦比亚大学的MBA，我想学成之后可以到一家跨国咨询公司里去工作，为企业的经营者们提供全方位的解决方案。当然，这是有代价的，从一个传统行业跳到一个新兴的朝阳产业里，惟一能够达成目的的做法就是充电。”

专家视点：本土企业的国际化及国际企业的本土化，使那些具有“一专多能”、精通一门外语、通晓国际商务规则的外向型人才备受青睐。所以，及时充电借以增加事业打拼的资本，必须同自身职业生涯的规划紧密地联系起来，达到学以致用。