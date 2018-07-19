心情花园：6种爱好让你变得更聪明(图)

长久以来，人们认为智力是天生的，我们所能做的就仅仅是开发潜能。然而，现在科学家已经证明，人的智力是可以后天培养的，在学习新事物的同时，大脑会产生新的神经通路，从而让脑子更聪明、高效。以下，就是六种能让你变得更聪明的爱好。

6种爱好让你变得更聪明

长久以来，人们认为智力是天生的，我们所能做的就仅仅是开发潜能。然而，现在科学家已经证明，人的智力是可以后天培养的，在学习新事物的同时，大脑会产生新的神经通路，从而让脑子更聪明、高效。以下，就是六种能让你变得更聪明的爱好。

演奏乐器。弹奏乐器能够增强大脑左右半球的沟通“要道”--胼胝体的连通性，促进左右脑的信息交流，提高两半脑协同工作能力，进而提升执行力、问题解决能力和改善大脑整体功能，且这种效果并不随着年龄增大而衰弱。

阅读习惯。经常阅读的人，善于把不同的知识进行归类，以提高解决问题的能力，准确理解事件来龙去脉，更为有效地响应别人的感情从而更好地驾驭生活。

坚持运动。经常锻炼会让神经细胞产生大量脑源性神经营养因子，这种物质有助增强记忆力、学习能力、注意力和理解能力，从而让人更聪明。

学新语言。研究表明，讲双语的人比只会讲一种语言的人更善于解决难题。学会新语言能让大脑更好地完成具有思维挑战性的任务。至少会讲两门语言的人还有更强的环境监测能力，且能更好地集中注意力。

智力游戏。数独、益智玩具、棋盘游戏等脑力活动能增强神经元的可塑性，增加脑细胞的连接点和连接方式，使认知能力得到发展，这能使人拥有从不同角度看待事物的能力。

冥想。研究证明，冥想、内观能改变大脑，对脑电波形成控制，增强自控力，因而会让人更有自信和说服力，最大程度发挥潜能。