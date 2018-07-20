心情花园：七彩颜色助女性缓解焦虑症(图)

相信很多人都觉得黑色、灰色这些暗沉的颜色很容易给人一种阴沉、哀伤的感觉，而红色、黄色等等的七彩的颜色就能给人一种开心、愉悦的感觉。除此之外，这些七彩颜色还对治疗抑郁症很有帮助。

七彩颜色助女性缓解焦虑症

相信很多人都觉得黑色、灰色这些暗沉的颜色很容易给人一种阴沉、哀伤的感觉，而红色、黄色等等的七彩的颜色就能给人一种开心、愉悦的感觉。除此之外，这些七彩颜色还对治疗抑郁症很有帮助，那到底是如何缓解呢？跟小编一起来看一下吧。

蓝色

是大海与天空的颜色，给人平和、恬静、高远之感。在蓝色环境下工作能提高效率，因此许多办公桌隔板是蓝色的。蓝色还能改善记忆、安抚焦虑情绪。如果孩子在考试前太过紧张、难以入睡，不妨给他换上蓝色的床单和被子。蓝色还代表忠诚，面试时穿蓝色衣服是个不错的选择。

紫色

代表教养，可以平衡内心、放松灵魂。俄罗斯的一些学校把白色灯泡换成紫色，以开发学生智力。紫色还能稳定孕妇的情绪，所以怀孕的女性不妨选择紫色的家居服，防止产前抑郁。

粉色

有放松情绪的效果。粉色能减少肾上腺激素的分泌，让发怒的人很快冷静下来。内心孤独和精神压抑的人不妨选用粉色的床单。产科和儿科护士一般穿粉色制服，给新生儿带来柔和、温暖的感觉，也能减轻住院儿童对白大褂本能的恐惧。喜欢穿粉衬衫的男员工一般更自信，人际交往更活跃，善于调节办公室气氛，薪水也 更多。

绿色

是生命的色彩，给人生机蓬勃之感。绿色环境能使皮肤温度下降1—2摄氏度，心跳减少4—8次/分，呼吸均匀，益于休养康复。易烦躁的人宜用嫩绿色床单。手术室和重症监护室的墙壁与医护人员制服也多为浅绿色，能减轻危重病人的恐惧心理，同时也代表了顽强的生命力。