职场心理：5种职场典型“心理奴隶”(图)

5种典型的职场“心理奴隶”

职场中常有这5种“心理奴隶”，比照一下，自己是不是属于其中呢？

1、“别人怎样想”的奴隶

这种“心理奴隶”最普通，对创造力和人格最具有破坏性，多见于心理不成熟的人。“我多说话，别人就会认为我爱出风头”、“我做那件事，别人会嘲笑我”……这种“别人”式的想法使之成为“别人”思维的奴隶。大部分这种“心理奴隶”还会去倾听不够资格的人的忠告，这会严重影响他们的创造力。

对策：

①如果你在模仿他人之后能感觉到快乐，不妨尽力去模仿。否则，你就应该按自己的方式去生活。

②理智地面对别人的另眼相看、批评指责，因为职位越高，被人当作闲谈对象的机会也越多，被批评的机会也越多。

③与敢作敢为、乐于助人、志同道合的人做朋友。

2、“注定失败”的奴隶

这种类型的“心理奴隶”缺乏自我意识，认为自己很渺小，无法真正看清自己。他们经常抱怨“我没有好机会”、“我将会失败”、“周围的人都在跟我作对”、“领导没有看重我”……其实，思考本身就能左右事情发展，当一个人想要怎样时，他就真会变成那样。

对策：

①经常使用良好的、积极的、建设性的语汇暗示自己，就会增强自信心。平时尽量从“为什么能做到”方面着想，而不应围绕“为什么无法做到”打转。

②脑子里经常想着“我将要成功”、“我是一位胜利者”，这会增强必胜的信念，并努力寻找各种“有助于成功”的方法。

3、“为时太晚”的奴隶

这种“心理奴隶”通常认为在某一年龄阶段时就应当做某事情。比如有的认为自己错过了一个很好的机会，现在进退维谷、骑虎难下，只得听天由命。有的认为自己26岁已经太大了无法再进大学深造，有的认为自己40岁了，无法再婚。

对策：

①不要理会年龄的限制，并从生活中寻找鲜活的榜样。

②不能苟且偷安。要有计划、有步骤地向着自己的理想努力。

4、“安全感”的奴隶

许多人宁愿吃“大锅饭”也不愿改革，这就是典型的“安全感”奴隶。缺乏想象能力是“安全感”奴隶共同的心理特征。其实风险是客观存在的，人类生存、发展，就是一个不断奋斗、不断消除不安全感的过程。

对策：

①使生活变得丰富多彩、有声有色。

②因为有风险才会有攀登，有困难才会有突破，有压力才会有奋起，有风浪才会有搏击。因此要学会面对种种困难和罕见、未知的事物。

5、“过去错误”的奴隶

心灵被过去的失败创伤所控制，害怕任何新的尝试是其主要特征，一朝被蛇咬，十年怕井绳。他们因失败而灰心丧气，不懂得从失败中总结经验教训。“过去错误”的奴隶会损害人的探索能力，让人裹足不前。

对策：

①将失败看成一种投资，就不觉得是损失了。有人说爱迪生为了造出第一个实用的电灯泡失败了9999次，但他本人则认为自己发现了9999种无法适用的方法。

②如果能及时觉察出错误，那根本就不能算是错误。