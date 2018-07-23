心情花园：性格好坏影响睡眠质量(图)

人格类型不仅可以解释人们在与外界环境打交道时采用何种互动方式，还能从中洞察出睡眠习惯。美国《赫芬顿邮报》近日总结了性格对睡眠习惯所产生的潜移默化的影响。

性格好坏影响睡眠质量

人格类型不仅可以解释人们在与外界环境打交道时采用何种互动方式，还能从中洞察出睡眠习惯。美国《赫芬顿邮报》近日总结了性格对睡眠习惯所产生的潜移默化的影响。

1.基因决定了你是个“夜猫子”还是“早起的鸟”。起床早晚并不是个人意志所能决定的，而是由人体的“生物钟时型”所决定的，而时型很大程度上由基因决定。美国国家睡眠基金会环境学者娜塔莉-多特维奇说：“时型能反映出个人对时间安排的昼夜节律差异，并会受到年龄的影响。例如，与老年人相比，青少年更有可能晚起。”

2.早起的人更快乐。加拿大多伦多大学的研究者发现：习惯于早起的人比夜猫子在情绪状态上更积极，对生活满意度更高，觉得自己身体更健康，做事更有意志力。

3.A型性格的人入睡困难。按行为方式，人被分为A、B、C三种类型人格。A型性格的人往往脾气火暴、有闯劲、遇事容易急躁、爱竞争等，这类人很容易受到压力的困扰，入睡也会存在一些困难。美国睡眠医学会教育委员会主席莎莉尼-帕卢西博士认为：由于A型性格的人无法收放自如地关闭大脑，因而很难进入香甜的梦境。

4.夜猫子更爱冒险。2014年发表在《人格与个体差异期刊》上的一项研究成果表明：夜猫子更爱寻求新奇和感官刺激，他们的创意更多，认知功能较强。

5.性格外向的人睡眠质量好。发表在《健康心理学杂志》上的一项初步研究成果表明：性格外向与睡眠质量高之间存在着相关性。此外，尽责谨慎和友善的人，其睡眠质量也较好。

6.神经质的人更容易患失眠症。2013年发表在《睡眠医学评论杂志》上的一项研究成果表明：神经质特质的人应激反应更为强烈，这会导致其睡眠紊乱和失眠。当压力影响睡眠时会形成恶性循环，缺乏睡眠反过来会削弱人们应对压力的能力。