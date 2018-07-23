心情花园：真相！一心多用≠最强大脑(图)

现代社会，人们却可以看着电视、玩着手机、聊着闲天；还有很多人不得不一边回复邮件，一边与同事讨论工作方案，还要时不时接听各种来电。这样一心多用的现象已经司空见惯，甚至有人认为这是能力强、脑子好使的表现。但南方医科大学基础医学院神经生物学博士揭威告诉《生命时报》记者，一心多用并不是什么好习惯，它会从头到脚伤害你。

真相！一心多用≠最强大脑

看过金庸小说《神雕侠侣》的人，都会为“老顽童”周伯通的左右互博之术所惊叹，左手画圆右手画方是许多人不能完成的任务。可在现代社会，人们却可以看着电视、玩着手机、聊着闲天；还有很多人不得不一边回复邮件，一边与同事讨论工作方案，还要时不时接听各种来电。这样一心多用的现象已经司空见惯，甚至有人认为这是能力强、脑子好使的表现。但南方医科大学基础医学院神经生物学博士揭威告诉《生命时报》记者，一心多用并不是什么好习惯，它会从头到脚伤害你。

其实，大自然赋予了人类一心多用的能力。美国多学科联合研究发现，儿童可以同时把注意力集中在两三件事情上，成年人可以同时把注意力集中在4~6种事情上，即便刚学步的周岁婴儿也可以一边学说话，一边拍着手。而且，能轻松完成“一心两用”训练的孩子，注意力集中时间更长，大脑反应更快，身体动作更协调，也更富创造性。

然而，过度一心多用会让人觉得力不从心。比如手机上设各种备忘录、闹钟做提醒，却还是忘记重要事项；明明话到嘴边或记得有事要做，却怎么也想不起来。其实，大量科学研究已经发现，经常一心多用的人，不仅饱受记忆力下降的苦恼，而且容易烦躁不安、社交能力变差，还可能罹患胃病和心血管病。

1.办事效率降低。

人的大脑潜力无限，有很强的学习和适应能力，但同时进行多项任务，特别是在任务性质不同的情况下，大脑就会受到极大的压力，导致每件事都做得很慢，工作效率显著降低。

神经影像学研究发现，大脑额叶前部皮层能提高人的工作效率，但它只是在迅速调节两件事先后处理的顺序，同时做多件事情，会导致额叶前部皮层忙不过来，进而“罢工”。

美国麻省理工学院神经学家厄尔？米勒研究证实，我们实际上只能集中精力做一两件事。大脑在处理太多不同工作时，只会做无用功，并会透支脑力。英国伦敦大学精神病学研究所发现，使用电子媒体进行多任务操作，会导致比吸食大麻和一夜未眠更严重的智力下降。

2.增加老痴风险。

新加坡国立大学研究发现，一心多用会影响长期记忆的能力，增加患阿尔茨海默病(老年痴呆症)或早期失智的风险。

记忆的形成依靠神经元之间相接的突触传递讯息。一个记忆只有赢得记忆蛋白质，才能长期留在大脑里。当多项工作同时进行时，会让记忆之间竞争更激烈，反而没有记忆“胜出”。

3.心理健康受损。

澳大利亚昆士兰大学行为科学家艾伦-基恩博士认为，经常一心多用的人，大脑内应激激素的水平长期升高，会使人更易冲动、好斗，甚至引发躁狂症，还会增加心血管病的风险。

美国神经科学家加雷-斯默警告说，性格形成阶段的青少年长期一心多用，会情商变低，不爱说话，社交能力变差，还可能出现学习障碍。

4.影响胃肠健康。

昆士兰大学的科学家发现，有些一心多用对胃肠等躯体健康影响很大。由于说话和呼吸由一个脑区控制，因此，边走路边说话会造成中枢神经系统神经信号传输中断，腹部肌肉活动减弱，影响脊柱功能；吃饭时想事或看书、看电视，会导致大量血液供应脑部，直接影响胃肠道的血液供应，长此以往会导致胃病。

此外，一心多用还会增加“压力激素”皮质醇的释放，让全身都受影响。

怎样改变一心多用的现状？不妨试试以下几招：

首先，有意识地制止自己。比如在写邮件时别看短信、看书的时候把电视关上、吃饭的时候别说话等。

其次，保证足够的睡眠，能帮助我们消化和巩固白天获得的信息，并能缓解焦虑。以色列海法大学的研究发现，午休一个半小时的人，比不午休的人更能记住上午学习的新东西。

最后，多运动能增强记忆力，让大脑更活跃，情绪更高涨，改善一心多用的损害。