心情花园：睡前做决定睡醒会后悔(图)

有心理专家指出，人在晚上往往更感性，这也是文艺工作者喜欢在晚上工作的原因，但此时做决定难免有失偏颇。

睡前做决定睡醒会后悔

“我昨晚想了一夜，今天决定要……”这句话常在影视剧中听到，也反映了生活中不少人的习惯：经常在晚上，甚至睡前思考问题。

晚上比白天更安静，人们更容易静下心思考。也正因如此，一些文人墨客都喜欢在晚上创作，比如法国作家福楼拜就喜欢通宵达旦写作，国画大师林风眠先生喜欢深夜作画。但长期晚上用脑，会使脑细胞一到晚上就兴奋，让本该休息的大脑继续运转，抑制睡意，延迟入睡时间，导致今后睡不着觉。长期夜间思考还会使脑细胞在 白天处于相对抑制状态，甚至今后只能在晚上想事。

有心理专家指出，人在晚上往往更感性，这也是文艺工作者喜欢在晚上工作的原因，但此时做决定难免有失偏颇。还有人白天工作太辛苦，到了晚上，大脑转得慢，观念也容易变得消极狭隘，可能做出令人后悔的决定。

日出而作，日落而息，这是自然规律。我建议，最好顺应自然，重要的问题尽量留在白天思考、决断，晚上用来休闲、休息。而且睡前放空自己，会让人白天精力更充沛。已经养成了夜间思考习惯的人，刚开始调整可能会不适应，但只要坚持一个月左右，新的用脑规律就会被重新建立。