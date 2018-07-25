心情花园：从鞋子看穿女人心里想什么(图)

鞋子，并不像人们所想象的那样，单纯地起到保护脚的作用。在观察他人的鞋子的时候，人们除了注意其美观大方外？还可以通过它对一个人进行性格的观察。

从鞋子看穿女人心里想什么

鞋子，并不像人们所想象的那样，单纯地起到保护脚的作用。在观察他人的鞋子的时候，人们除了注意其美观大方外？还可以通过它对一个人进行性格的观察。

1、经常穿着最喜爱的一款鞋的人

这种人经常穿着自己最喜爱的一款鞋子，这一双穿坏了，会再去买一双相同的。他们在思想上是相当独立的，知道自己喜欢什么，不喜欢什么。他们十分重视自己的感觉，而不会过多地在意他人怎样看。他们做事一般比较小心和谨慎，在仔细认真地考虑以后，要么不做，要做就会全身心地投入，把它做得很好。他们很重视感情，对自己的亲人、朋友、爱人的感情都是相当忠诚的，不会轻易背叛。

2、喜欢穿没有鞋带的鞋子的人

这些人并没有多少特别之处，穿着？扮和思想意识都和绝大多数人差不多。但他们比较传统和保守，中规中矩，追求整洁，表现欲望不强。

3、喜欢穿细高跟鞋的人

即便女性们知晓穿细高跟鞋不便和危害，但爱美的天性让她们不会在意这些的。这样的女性，表现欲是很强的，她们希望能引起他人，尤其是异性的注意力。

4、喜欢穿时髦鞋子的人

在这些人的观念里，只要是流行的就是好的，他们才不管自身的条件是否与流行相符合，是否切合实际。这种人做事时常缺少周全的考虑，所以会顾此失彼。他们对新鲜事物的接受能力比较强，表现欲和虚荣心也较强。

5、喜欢穿运动鞋的人

具有这种偏好的人生活态度积极乐观，为人较亲切、自然，生活规律性不强，比较随便。

6、喜欢穿靴子的人

这样的人，自信心并不是特别强，而靴子却能在一定程度上为他们带来一些自信。另外，他们很有安全意识，懂得在适当的场合和时机将自己很好地掩蔽起来。

7、喜欢穿拖鞋的人

喜欢穿拖鞋的人是轻松随意型的最佳代表，他们只追求自己的感觉和感受，并不会为了别人而妥协。他们很会享受生活，绝对不会苛求自己。

8、喜欢穿远足靴的人

这类人通常会在工作上投入充足的时间和精力？他们有很强烈的危机感，并且时刻做好准备迎接一些可能突然发生的事情。他们有较强的挑战意识和创新意识，敢于冒险和向自己不熟悉的未知领域挺进，并且有较强的自信心，相信自己能够成功。

9、喜欢穿露出脚趾的鞋子的人

这类人多是外向型的人，而且思想意识比较前卫，浑身上下充满了朝气和自由的味道。他们很乐于与人结交，并且能拿得起放得下，比较洒脱。