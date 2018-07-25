心情花园：衣食住行善用橙色幸福飙升(图)

我们的生活由五彩缤纷的颜色组成，善用颜色也是种养生技巧。近年来，多项国际研究赋予橙色越来越多的健康意义，专家指出，衣食住行中如能善用橙色，利于快乐生活、延年益寿。

衣食住行善用橙色幸福飙升

我们的生活由五彩缤纷的颜色组成，善用颜色也是种养生技巧。近年来，多项国际研究赋予橙色越来越多的健康意义，专家指出，衣食住行中如能善用橙色，利于快乐生活、延年益寿。

穿橙色，调节情绪

橙色衣服利于交友。不同颜色的着装给人留下的印象不同。日本研究发现，橙色着装可以给人带来活泼、爽朗、容易亲近的感觉，聚会、交流会上穿件橙色衣服能吸引他人与你交谈，有助于给人留下美好的印象。

老人多穿橙色，心情更舒畅。中国健康教育中心专家沈雁英教授指出，很多老年朋友的衣物都以黑色、灰色等深沉的颜色为主，这样穿着的确稳妥，但却少了活力和精气神儿。老年朋友若能穿件橙色的衣服，利于摆脱焦躁烦闷和情绪低落，给生活注入生机。性格保守的老人如果实在不愿穿上橙色的衣服，试着戴顶橙色的帽子、佩戴橙色的首饰，也能在不知不觉中调节情绪。建议白色、黑色和橙色搭配比较好。白色可以提升橙色的亮度，给人健康活泼、活力四射的感觉。而黑色与橙色搭配，不仅非常打眼，还不失沉稳、庄重。

吃橙色，有益心脑

橙色食物让人胃口大开。生活中常见的橙色食物主要包括：胡萝卜、南瓜，以及橙色果肉的芒果、木瓜、柑橘、红薯等。日本色彩治疗师、作家山里三津子曾在著作中写道，这些橙色食物最能刺激食欲，即使人们心情不好、没有胃口也愿意大快朵颐。

每周至少要吃两次橙色食物。美国农业部专家指出，每周摄入两次以上橙色食物可延缓衰老、预防年龄增长带来的多种疾病。中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授范志红补充说，橙色食物富含胡萝卜素，且橙色越深，胡萝卜素含量越高，足量摄入还利于保护眼睛、预防癌症等。以下两种橙色食物尤为值得推荐：

胡萝卜。除了提供大量β胡萝卜素，可在体内转化成维生素A外，胡萝卜还富含α胡萝卜素。近年来，国际研究发现，血液中α胡萝卜素浓度越高，人们提前患病死亡的危险越小，也就越有可能延年益寿。每百克胡萝卜富含3.48毫克α胡萝卜素，含量之高让其他食物望尘莫及。熟吃、少量油脂利于各种胡萝卜素的充分吸收。

橙子。研究发现，以橙子为代表的柑橘类水果，其维生素C含量远远高于苹果、梨、桃等。橙子富含的橙皮素和柚皮素，拥有极强的抗氧化、抗炎症作用。需要注意的是，橙子最好直接食用，保健效果比喝果汁强得多。

三文鱼有益心脑。三文鱼肉质发橙色，含有非常丰富的欧米伽3脂肪酸，有助于预防心脏病和促进大脑发育。此外，三文鱼还有抗氧化作用，可延缓衰老，预防老年痴呆和视力减退。

用橙色，避免跌倒

橙色餐具促进食欲。英国牛津大学和西班牙瓦伦西亚理工大学共同研究发现，橙色对味蕾还会产生影响，用橙色杯子喝巧克力热饮，受试者普遍觉得味道更好。研究人员认为，对不同颜色，大脑处理视觉信息的方式不同，从而影响味觉。因此，大家不妨在餐桌上多用橙色餐具，可能让食物变得更好吃。沈雁英指出，由于橙色能促进食欲，所以很多购物、餐饮网站都会选用橙色作为主色调，生活中我们也要学会善用橙色。比如常见小孩挑食偏食、老人食欲不振，这时铺块橙色的桌布，有助于提高食欲，增加食量。

老人善用橙色避免跌倒。研究发现，老人对橙色等鲜艳颜色的识别能力比较敏感。沈雁英建议，老人常用的物品不妨多用橙色，方便寻找，比如买个橙色的手机壳、橙色的钥匙包等。其次，房间内的开关、把手等处最好贴上橙色标志，以便老人寻找，降低摔倒风险。再次，建议在透明玻璃推拉门上挂个橙色的装饰，以防老人误撞受伤。

橙色灯光提高学习效率。发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究指出，橙色光线和大脑中负责认知功能和警觉程度的区域相关，橙色灯光能让人们保持警觉，并提高学习和工作效率。建议人们不妨用橙色灯光代替喝杯咖啡，因为它们的效果类似。