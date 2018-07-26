心情花园：7个妙招终结熬夜不睡觉(图)

每次都说好了11点睡觉，结果还是不自觉的玩到凌晨一两点才关灯。睡觉前总是被微博、游戏阻止朦胧睡意的童鞋请注意啦，下面7个技巧将帮助我们拥有更多睡眠时间。

7个妙招终结熬夜不睡觉



每次都说好了11点睡觉，结果还是不自觉的玩到凌晨一两点才关灯。睡觉前总是被微博、游戏阻止朦胧睡意的童鞋请注意啦，下面7个技巧将帮助我们拥有更多睡眠时间。

最近我通过视频发布了“鸽子”的不满--“我从没能准时上床睡觉。”一些读者们马上指出，虽然我强调了有一个睡觉时间很重要，但是并没有认识到，在睡觉时间真正自觉地准时关灯是很困难的。

这是个很重要的问题。自从开始了我的“幸福工程”之后，我变得越来越相信睡眠对身心健康都大有裨益。(下面十四条建议是助你拥有更多睡眠的)

如果你想拥有更多的睡眠，但是很难自觉去关灯，那么就试试这些方法……

1、首先要做的就是制定一个具体的睡觉时间。

大部分成年人每晚需要7-9小时的睡眠，所以想想你的起床时间，再来做个计算。即使你不是定期的按你的睡觉时间上床，但是要知道“呀，都十二点了，比我的睡觉时间晚了两小时”，这样可能会督促你去上床睡觉。

2、不要等到你觉得昏昏欲睡的时候才想“啊，可能该睡觉了。”

总是处于警觉和忙碌状态，确实是很容易使你错过了你应该去睡觉的时间。如果你坚持说你在凌晨1：00时仍毫无睡意的话，那么你可以试着坐到一间昏暗的房间里，头向后仰保持五分钟。怎么样？还是睡意全无吗？按照这些话来做……

3、在你的睡觉时间前至少一小时内不要上网。

也离电视远点，不过我觉得上网更加容易使我不自觉的感觉没有睡意。我曾经试着在睡觉之前最后查看一下邮箱，好在早晨时跳过这一步，但是后来我意识到这个有刺激性的举动使我更加难以入睡。

4、你的睡觉时间之前几小时内不要喝含咖啡因的东西。

5、提醒自己说能够在闹钟响之前，不用被那恼人的晃动震醒，而睡到自然醒的感觉有多棒。

然后就是，当你晚上11：30仍在上网的时候，问一下自己：“我这样的取舍合适吗？”最近我一直在跟一群医科学生交流，一位同学反驳说：“要是我在11：00上床睡觉，那我在这之前就没时间看电视了。”我问道：“看那些电视就那么有意思，以至于比拥有充足睡眠的快乐更重要吗？”(我不知道他后来是怎样选择的。)

6、提前做好上床睡觉的准备。

我固执地认为自己经常推迟上床的时间，是因为我太累而懒得去摘我的隐形眼镜，刷牙以及换睡衣。现在我晚上会提前做好准备。其意外收获是一旦我做完了那些事，我就不太可能再去厨房找零食吃了。根据相关的解释……

7、制定一项睡前仪式，每晚在同一时间完成。

可以是给自己冲一杯草本类茶，可以是进行睡前阅读，也可以是做一些晚间整理。通过每晚做同样的事，你会提示自己该准备上床睡觉了。

孩子们还很小的时候，我就听过一句俗语：“即觉生觉。”我发现这对孩子们来说是事实，对我自己也是。我在精力充足时的睡眠比筋疲力尽时要好很多。

怎么样？你有没有找到一些有效的方法来哄自己准时上床睡觉了呢？