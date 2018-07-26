职场心理：聪明与忠诚老板钟爱哪种人(图)

企业大都不缺少有能力的人，但缺少的是对企业绝对忠诚的人。企业离不开员工的忠诚，员工要成就自己的事业也离不开忠诚，只有既拥有个人能力又具有高度忠诚的员工，也才能在自己的事业上大展宏图。

聪明与忠诚？老板钟爱哪种人

每个人都很看重能力，但无论做什么，成功的前提都还要加上忠诚。如果没有忠诚，能力无足轻重。

俄罗斯总统普京就是个很有能力的人，他是前苏联时代的情报人员，能够驾驶战斗机，但他同时还是一个非常忠诚的人。1970年，普京考入了彼得格勒大学法律系，索布恰克是他的经济学教授。毕业后，普京进入苏联国家安全委员会工作。索布恰克不久后也弃教从政，并于1989年当上圣彼得堡市市长。此时，已在克格勃工作十几年的普京也想到了改行。他找到索布恰克，恩师二话不说就答应把他调到身边当了市长助理。

俄罗斯总统叶利钦获得了国家权力，而索布恰克跟叶利钦是政坛上的对头，被软禁了起来。此时的普京表现出了一个学生、部下对自己老师、上级的忠诚，二话不说辞了职，并说了一句被俄罗斯媒体广泛报道的话：“我宁愿因忠诚而被绞死，也不愿为了偷生而背叛。”在陪伴索布恰克几年后，普京听从恩师劝告，前往莫斯科谋职，成为俄罗斯联邦安全委员会秘书，得到叶利钦的赏识。

1997年9月，普京得知叶利钦即将把索布恰克投入监狱。他当机立断，冒死将恩师秘密送往国外，第二天上午，他来到叶利钦的办公室“投案自首”。没有想到的是，叶利钦反而对他委以重任，因为他对朋友的忠诚。

一项4000多名白领参与的全球调查显示，最终获得升迁机会的人，往往不是工作能力最强的员工，而是更加忠诚于企业的人。美国心理专家罗伯茨-希姆表示，在聪明和忠诚面前，老板的选择永远是后者。所以千万不要自作聪明，认为只要做好分内工作，达到出色业绩，就能升职。

一个有职业道德的人，心里要有一条准则：可为与不可为。需要坚守的信条是：绝不选择放弃忠诚。做事要站在集体的立场去考虑，对团队要尽力维护并确保形象，有时更需耐心接受上司的批评、说教等。如果认为自己的价值观与团队确实不符，也要在深思熟虑后，和领导好好沟通后，再平和地离开，切不可做出损人甚至报复的事情。对于老板而言，逆境是考验一个人是否忠诚不二的最佳时机。正所谓“疾风知劲草，板荡识忠臣”，在公司遇到困境之际，你能坚守岗位为上司分忧，没有临危逃跑或落井下石的行为，在公司恢复正常时，必会给予你回报。实际生活中，很多公司最终倒闭，老板都会借助最后的力量，为坚守到最后的员工谋一条出路。

企业大都不缺少有能力的人，但缺少的是对企业绝对忠诚的人。企业离不开员工的忠诚，员工要成就自己的事业也离不开忠诚，只有既拥有个人能力又具有高度忠诚的员工，也才能在自己的事业上大展宏图，因此，不要再将自己置身于外，把企业的事业当做自己的事业来做，努力培养自己的忠诚敬业的精神。