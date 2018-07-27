人际沟通：高情商并非人生无敌技能(图)

自从科学研究和生活经验揭示高情商能提升人际、促进成功后，人们对情商趋之若鹜，仿佛有了它，人生就能走向巅峰。然而，事物总有两面性，一味追求高情商不一定就好。总想控制情绪、压抑愤怒、维持和谐的人也有一些短处。

高情商并非人生无敌技能

自从科学研究和生活经验揭示高情商能提升人际、促进成功后，人们对情商趋之若鹜，仿佛有了它，人生就能走向巅峰。然而，事物总有两面性，一味追求高情商不一定就好。总想控制情绪、压抑愤怒、维持和谐的人也有一些短处。

短处一：重人际，轻效益。在工作中，高情商的人往往更有趣、会聊天，知道在什么时候送小礼物能打动人，也会记得身边很多同事的爱好和习惯。然而，当跟他们合作时，这些“受欢迎”的人往往不够踏实，落实事情总是差了那么一点。而且，遇到困难或需要权衡得失的时候，他们常常选择避开矛盾，不去面对。另外，部分高情商的人在处理公务时更注重私人感情而忽略集体利益。

短处二：得不到真实反馈。高情商者在评价他人时，往往过分顾及别人感受，把话说得很委婉，甚至拒绝批评他人，以至于对方无法得到真实、客观、有益的评价和建议。如果领导者以这种不得罪人的方式处理问题，会让下属永远看不清自己的问题所在，团队效率也会因此降低。

人和人打交道的方式是相互影响的，一个长期只说“好话”的人也不容易得到别人的“苦口良言”，错过“真心话”的高情商者可能难以从这类人际交往中获得成长。

短处三：创造力较低。多数情况下，情商与个人创造力、创新能力成反比。那些有创造力的人如艺术家、作家等，通常会表现出低情商的特征，如阴晴不定、挑战权威、不近人情、敌对、偏执等。情商高的人虽然在遵循办事程序、建立关系、与他人合作等方面做得很好，却缺少挑战现状、突破传统、革新事物的特质。

因此，在销售、律师、客服、咨询师等需要更多人际敏感性的工作岗位上，高情商确实是一种优良品质。但如果你面对的是创新型工作，就不要过分强调高情商，以免墨守成规。

▲国家二级心理咨询师 王小雷