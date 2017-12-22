婚恋心理：什么现实能让爱情一败涂地(图)

理想很丰满，现实很骨感。再多的爱情，也有经受不起的严峻考验。分分钟，被打得落花流水。

文/飘雨桐

什么现实能让爱情一败涂地

正 文

木心先生说：从前慢，一生只够爱一个人。可现在，爱情还是爱情--却，无论如何也慢不下来。仿佛，整个时代都浸泡在焦虑当中。都在赶，赶时间、赶工作。连爱情，都带着“赶”的节奏结婚生子。慢？慢不了，更不允许慢。现实太残忍，残忍的让爱情开出凄美的花儿。

理想很丰满，现实很骨感。再多的爱情，也有经受不起的严峻考验。分分钟，被打得落花流水。

你知道，是什么现实让这些爱情一败涂地吗？这些原因，每一条都能置人于死地。小心，注意：

一，时间。必须留给对方足够的时间来交流来分享来说话。哪怕什么都不做，都要时刻把对方放在心上。大部分人都这么认为：真爱那个人，你就愿意为他（她）花费时间。是的，现在时间就是金钱。可，为赚钱却没有了时间。爱情，变得不再重要。

二，距离。这里的距离，有空间距离，比如相隔两地。这个可是要命的事情，两情若是久长时必须朝朝暮暮！当然，也不需要时时刻刻、分分秒秒腻在一起。但离得太远，这不利于感情发展。也包括心理距离。三观要符合，两个人的成长要同步才行。

三，环境。这里的环境，包括家庭环境和社会环境。你们也许不曾改变，但外界的变化一定能够影响你们。别以为，爱情世界里就没有身不由己。所谓环境，只有你适应它、没有它适应你。再三折腾，你只能改变自己、甚至于牺牲爱情。

四，金钱。很俗气吗？当然不。有情饮水饱，傻瓜才相信好吗？正所谓：贫贱夫妻百事哀，没有钱锅碗瓢盆打不响、柴米油盐买不起。但凡涉及到物质生活，你就不得不锱铢必较，你就会把这股怨气不知不觉发泄在对方身上。无形中，导致爱情死亡。

五，亲友。你和一个人在一起拍拖，但若想结婚的话就和一个家族有关。亲戚不喜欢对方，或者对方亲戚不喜欢你--意志不够坚定的，爱情也会被打败。为啥？这边是亲情，血浓于水。那边是爱情，不合适的还可以重找。也罢，何必弄得左右为难？

爱情，就这样被现实打败。还有1%的几率，才得以去到春暖花开的彼岸。。。。。。