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婚恋心理：别猜了!这些表现绝对是爱(图)

2017年12月22日 16:51 新浪星座
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她如果也喜欢你，那么她会给你无形中发出的信号。行为和肢体语言。一起来了解吧。

　　文/pclady

别猜了！这些表现绝对是爱！别猜了！这些表现绝对是爱！

　　今天有个男孩问我如何了解中意的女孩有没喜欢自己？其实，并非每个女孩都一样。不过，她如果也喜欢你，那么她会给你无形中发出的信号。行为和肢体语言。一起来了解吧。

　　同男性谈及家人或闺蜜等的私人话题

　　“关系好到一定程度就会同他谈论家人或闺蜜的私人话题。”女性同你谈及自己亲友的私事，就说明她的内心已经喜欢上了你。这时男性不仅要充当好一个听众，还要敞开自己的心扉来表明爱意。

　　单独去男性的家里玩

　　女性对于一般的男性都会存有警戒心理，不会随意去他的家里玩。当女性来你家玩时就表明她对你很放心。所以一定要保持绅士风度，避免她对你再次心生戒备。

　　不介意间接接吻，与男性同用一个汤匙吃饭

　　很多女性从生理排斥与不喜欢的男性间接接吻。所以一起用餐时女性如果若无其事地问：“我能尝一口吗？”就是在暗示她对你有好感。

　　半夜打来电话聊很长时间

　　“半夜想跟他说话就是喜欢他的最好证据。”女性在午夜打来电话就是在表明她的心意。所以只要能做个好听众，你同她的关系就会更进一步。

　　身体接触的次数增加

　　很多女性在感觉同男性关系好时，都会自然地接触男性身体的某部位以示亲近。尽管如此，女性对男性主动的身体接触还是抱有戒心，所以一定要坚守好“被动”原则。

　　回男性短信的速度变快，文章变长

　　“自己喜欢的人来的短信女性都会尽快回复，而且因为想好好回复所以会写的很长。”所以，从女性回复短信上也能判断她是否喜欢自己。不过也不能单靠回复的快慢来下结论，因为有时女性需要考虑回复的内容，所以会耽误不少时间。

　　当天邀请男性一起吃饭或喝酒

　　“这并不是为了邀请而邀请，而是因为想见到他。”看来急切的邀请也是一种好事。但要注意，有时候可能是拉你去充数，比如联谊会等，所以还是不要高兴得太早。

　　说些任性的话向男性撒娇

　　因为想依赖男性，所以才会任性撒娇。看来有时女性任性传达的可能是一种好感。但是面对一些过分的要求，要认真考虑一下是否被对方当成了“老好人”，可能她撒娇的对象不止你一个。

　　只向你展现自己柔弱的一面

　　特别是一般比较要强的女性，能让她尽现柔弱一面的男性对她来说一定很特别。这时如果男性温柔地安慰一句：“我知道你一直很努力。”一定会令她对你更倾心。

　　如果有一个女孩经常做以上这些行为，那么是不是说她其实对人是有点意思的，只是需要你的主动捅破这层窗户纸而已。

标签: 婚恋心理爱情表白

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