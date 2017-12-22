婚恋心理：嫁给房子就能保住婚姻吗(图)

女人嫁给爱情，还是嫁给房子呢？嫁给爱情，也许根本就熬不过所谓的烟火生活。嫁给房子呢？有个安全港湾，不怕风吹雨淋、日晒霜打。

文/飘雨桐

嫁给房子就能保住婚姻吗

正 文

之前，有过这样的讨论：女人嫁给爱情，还是嫁给房子呢？嫁给爱情，也许根本就熬不过所谓的烟火生活。什么柴米油盐、什么锅碗瓢盆，简直就在毁掉爱情。毁掉所谓的浪漫，风花雪月只是结婚之前的高潮。嫁给房子呢？有个安全港湾，不怕风吹雨淋、日晒霜打。

那么，现在的你还这么认为吗？有些类似于樊胜美的女人们，结婚后反而更加惆怅：

一、男方婚前买的房子，就与女方没有任何关系

这也是合情合理的，这房子你完全没有付出一分一毫--还想平分？贪心了不是。但不好意思，这属于男方的私人财产，你只有使用权。如果离婚，你就直接走人吧。房子，休想染指。

二、男方父母出钱买的房，房产证写着男方的名字；也与女方没有任何关系

男方父母全款买下的房子，房产证上写了男方的名字。那还是与女方没有关系，除非女方家长也有出钱出力。毕竟，只要女儿嫁得开心就好。但离婚的时候，就按照出钱比例进行分割。

三、男方负责首付，房产证写着男方的名字；女方可以一起还贷，离婚只能拿到适当补偿

这个，就像是《欢乐颂》中的情况。樊胜美希望王柏川在房产证上加上自己的名字，因为她也打算两个人共同还贷。房产证自写男方名字，就属于个人财产。离婚时，女方得适当补偿。

这适当补偿，多少才算适当？完全都是协商的作为，结果不尽相同。但看完这些分析之后，你一定明白：房子真的不能保障什么，更别说拯救自己的婚姻。如果你觉得自己嫁给了房子，那么你的婚姻就是天大的悲剧。最好就是忍着别离婚，否则更惨。

真想得到幸福，那就用心经营这段婚姻。还得大家共同努力，才能走到天荒地老。房子相当于物化的钱，你不能完全不在乎。该你的就是你的，不该你的也别贪心。毕竟夫妻一场，千年修得共枕眠的缘分。想到这个，想到从前恩爱--生活条件更好，家就该更温暖啊！

拯救婚姻的，只有爱。无关房子，无关乱七八糟的贪欲。