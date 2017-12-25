婚恋心理：奉子成婚存在这4大隐患(图)

四成单身认为“奉子成婚”的最大隐患是有可能“看走眼”，因为怀孕而和一个未必适合自己的人匆匆结婚。

文/飘雨桐

奉子成婚存在这4大隐患

新 闻

不久前，某网站就“未婚先孕”对9000万会员进行了抽样调查。调查发现男性与女性甚至不同城市的男女对于“未婚先孕”的看法都大有不同。广州男女多数认为怀孕只是进入婚姻的契机，85%可以接受“奉子成婚”；四成单身认为“奉子成婚”的最大隐患是有可能“看走眼”，因为怀孕而和一个未必适合自己的人匆匆结婚。

评 析

虽说，这是最豁达的想法。怀孕不过是进入婚姻的契机，反正都要走这一步--早走抑或晚走，没有什么实质区别。但奉子成婚，总归不是常人眼中的正道。而当事人自己，也未必做好了全部的思想上、物质上的准备。能够从心所愿，这个就超出了个人的能力范围咯。

所以，不可否认的是：奉子成婚，普遍存在以下隐患：

一、可否优质生育

未婚先孕，正常来说只有两种可能：第一，两人情到浓时又没有做好安全措施；第二，婚姻一方故意逼婚另一方的玩弄手段。应该说，搞出人命纯属意外。那么，这个宝宝能否保证优质生育呢？即便顺利出生，也不知道将来的情况怎样。冒险，不可取。

二、是否打乱计划

结婚生子，这是先来后到的顺序。为人父为人母，哪有这么多不按常规出牌的道理。宝宝是上天恩赐的礼物，关键在于这，是否打乱了你们的人生计划？有些恋爱中的男女，会有详细的人生计划。同居多少年结婚，结婚多少年生孩子。乱了，咋办？

三、能否迅速调整

行，现在打算奉子成婚。但结婚是人生大事，怎能说闪婚就闪婚？一场如梦似幻的婚礼，那是多少女人从小到大的理想。现在倒好，还没享受新婚的快乐，先来承受妊娠的反应。此时此刻，能够兼顾多少？这角色的转换，如果不能适应随时抑郁或狂躁。

四、会否遇人不淑

这是最大的隐患，而是短时间内无法看得清楚明白。因为宝宝，和不合适或者不了解的人结婚--这是女人的大忌。带来的影响，不只是自己的、甚至是宝宝的。又或者，男人是看在孩子份上和你结婚。这样，矛盾堆积迟早会集中爆发。