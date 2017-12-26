婚恋心理：咋哄老公为你自觉掏空钱包(图)

是你自己的老公，偶尔哄哄他也是情趣表现。但必须见好就收，做老公的才不会觉得讨厌~

文/飘雨桐

咋哄老公为你自觉掏空钱包

“评 析”

袁咏仪，大家公认的靓女兼叻女。参加香港小姐选美，获得当年的冠军。接着成为无线艺员，正式进军娱乐圈。她凭着出色的演出，获得第12届金像奖最佳新人奖。然后，获得第13届、第14届金像奖最佳女主角。都是老皇历的，大家更熟悉的是：她的老公张智霖。

张智霖，就是《现代爱情故事》《片片枫叶情》的原唱者。也是，朱茵嘴里的“靖哥哥”。袁咏仪说：她打着打着麻将，觉得那个男仔好帅。想不到，若干年后他成为了自己的老公。张智霖有着很多脍炙人口的电视作品：暖男型的文初哥哥，还有帅得不要不要的顾夏阳。

向来帅哥没有本心，女人嫁过去都要打醒十二分精神。能够“霸占”男人的身体，不算什么本事。要的，就是男人的心和“金”。吴君如在宣示主权的时候，毫不掩饰：“不用理会什么闺蜜或龟蜜，我知道他的心（和财产）归me ！哈哈哈！”财产都是你的，真的？

即便那是共同财产，不过是法律上抑或道义上的规定。男人也不傻，怎会什么钱都拿出来公有化呢？如此一来，验证男人是否真心又有新标准。那就是，看看他是否舍得为你花钱。结婚之前，那是男友。结婚之后，那是老公。不管什么身份，让男人自动自觉不容易！

袁咏仪不愧是袁咏仪，她传授的绝招还是很管用的：

一、不吝开口

女人生性矜持，所以觉得开口让老公送东西不好意思。另一方面，女人也特别的省。觉得自家的钱，花来花去还不是自己的钱嘛？女人的这种想法不对。首先：你等男人主动为你花钱？做梦！其次：夫妻之间互送礼物不过分，而且还能感情加分升温。开口，合情合理。

二、适可而止

袁咏仪说，她偶尔要一两件（礼物）。要少一些、要小一些，这样才能常要常有。而且，才不会给老公传递错误信息。又不是贪慕虚荣的主儿，何必整得见钱眼开那样没有姿态？是你自己的老公，偶尔哄哄他也是情趣表现。但必须见好就收，做老公的才不会觉得讨厌。

三、见机行事

观颜察色，这是最起码的前提。见机行事，有利于一击即中--哪怕没有，也能全身而退。老公心情欠佳、家里经济不好，你还吵着嚷着买这买那这不是讨骂的节奏吗？来日方长，随时随地可以细水长流。做老公的不是不舍得花钱，就看你提出要求的时机是否恰当。

就像小孩子，哭闹没用--乖巧懂事，才有糖吃……