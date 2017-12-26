移动客户端

婚恋心理：咋哄老公为你自觉掏空钱包(图)

2017年12月26日 15:38 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

是你自己的老公，偶尔哄哄他也是情趣表现。但必须见好就收，做老公的才不会觉得讨厌~

　　文/飘雨桐

咋哄老公为你自觉掏空钱包咋哄老公为你自觉掏空钱包

　　“评  析”

　　袁咏仪，大家公认的靓女兼叻女。参加香港小姐选美，获得当年的冠军。接着成为无线艺员，正式进军娱乐圈。她凭着出色的演出，获得第12届金像奖最佳新人奖。然后，获得第13届、第14届金像奖最佳女主角。都是老皇历的，大家更熟悉的是：她的老公张智霖。

　　张智霖，就是《现代爱情故事》《片片枫叶情》的原唱者。也是，朱茵嘴里的“靖哥哥”。袁咏仪说：她打着打着麻将，觉得那个男仔好帅。想不到，若干年后他成为了自己的老公。张智霖有着很多脍炙人口的电视作品：暖男型的文初哥哥，还有帅得不要不要的顾夏阳。

　　向来帅哥没有本心，女人嫁过去都要打醒十二分精神。能够“霸占”男人的身体，不算什么本事。要的，就是男人的心和“金”。吴君如在宣示主权的时候，毫不掩饰：“不用理会什么闺蜜或龟蜜，我知道他的心（和财产）归me  ！哈哈哈！”财产都是你的，真的？

　　即便那是共同财产，不过是法律上抑或道义上的规定。男人也不傻，怎会什么钱都拿出来公有化呢？如此一来，验证男人是否真心又有新标准。那就是，看看他是否舍得为你花钱。结婚之前，那是男友。结婚之后，那是老公。不管什么身份，让男人自动自觉不容易！

　　袁咏仪不愧是袁咏仪，她传授的绝招还是很管用的：

　　一、不吝开口

　　女人生性矜持，所以觉得开口让老公送东西不好意思。另一方面，女人也特别的省。觉得自家的钱，花来花去还不是自己的钱嘛？女人的这种想法不对。首先：你等男人主动为你花钱？做梦！其次：夫妻之间互送礼物不过分，而且还能感情加分升温。开口，合情合理。

　　二、适可而止

　　袁咏仪说，她偶尔要一两件（礼物）。要少一些、要小一些，这样才能常要常有。而且，才不会给老公传递错误信息。又不是贪慕虚荣的主儿，何必整得见钱眼开那样没有姿态？是你自己的老公，偶尔哄哄他也是情趣表现。但必须见好就收，做老公的才不会觉得讨厌。

　　三、见机行事

　　观颜察色，这是最起码的前提。见机行事，有利于一击即中--哪怕没有，也能全身而退。老公心情欠佳、家里经济不好，你还吵着嚷着买这买那这不是讨骂的节奏吗？来日方长，随时随地可以细水长流。做老公的不是不舍得花钱，就看你提出要求的时机是否恰当。

　　就像小孩子，哭闹没用--乖巧懂事，才有糖吃……

标签: 婚恋心理花钱主权

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

借钱？没门！一毛不拔的铁公鸡星座(组图)

确实有一小撮人会非常勇敢的拒绝别人的借钱请求，不会轻易把钱借出去。嘘，偷偷告诉你借钱可千万别找这些星座。[详细]
2017年12月26日 10:49
星座 排行 铁公鸡 借钱

不逼不结！12星座男谁会屈服于逼婚(组图)

爱情长跑了N年的他还是没有动作？怎么办？逼婚？但是逼婚对他有效吗？下面就来看看对12星座逼婚的成功率~[详细]
2017年12月26日 11:20
星座 逼婚 爱情 屈服

12生肖女注定会遇到的恋爱波折(组图)

[详细]
2017年12月25日 15:05
生肖 波折 恋爱 风险

2018年贵人运极旺的四大生肖(图)

在即将到来的2018年里，贵人运最旺的生肖有哪些呢？[详细]
2017年12月18日 17:04
贵人 生肖 财运

容易犯小人的四大生肖 一定要小心提防(组图)

中国有句古话，叫做“宁可得罪君子，莫要得罪小人”。[详细]
2017年12月13日 16:50
小人 君子 贵人 生肖