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婚恋心理：分吧!这4类爱情中看不中留(图)

2017年12月26日 16:42 新浪博客
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若想感情稳稳当当的发展，婚姻顺顺利利的到老，有些感情，必须得该放弃就放弃。

　　文/飘雨桐

分吧！这4类爱情中看不中留分吧！这4类爱情中看不中留

　　有些女人，失恋就比死人塌屋更加惨。譬如，我的闺蜜张丽娟。其实，我们都不看好她与那小鲜肉的爱情。但她觉得：“谁说熟龄女不能找小鲜肉的？”是，可以找。只要她感觉对了，一切都是好的。关键是，这是不对等的感情。实在经不起惊涛骇浪，说翻就翻奇怪什么。

　　男人是心中有数，偏偏是女人痴情不变。所以，一旦失恋便不要不要的。一旦想清楚，其实这真没有什么。意料之中，没有超出意料之外。只是女人自己不知道，当局者迷旁观者清罢了。若想感情稳稳当当的发展，婚姻顺顺利利的到老--有些感情，该放弃就放弃。必须的：

　　一、依附型

　　依附型感情，看起来很是美好。长期接触，就会发现当中的问题多多。所以，才有人建议：感情必须的势均力敌才行。女的依附男的，似乎天经地义。男的依附女的，如果男的觉得理所当然--那，这个女人足够的辛苦。吃软饭，你受得了多久。

　　二、利用型

　　人呢没感情也罢，最不该利用的就是感情。但利用，仿佛成为了情感世界的潜规则。你真爱那个人，你也不希望被他利用。但爱的时候，也许不太介意。但旁人看来，这就是很傻很天真。当你没有利用价值的时候，立马被甩掉。分手还有什么奇怪？

　　三、同情型

　　被同情的那方，被博同情也博不了多长的时间。去同情的那方，再有同情心还能同情多久？唯有努力维系，只为着不想分手？到头来，谁会同情你呢？长痛不如短痛，为什么顾着模样的好看而打肿脸当胖子？同情，又不能当米饭吃啊。

　　四、爱欲型

　　这类感情更加不可取，只贪图着身体的快感而忽略其他。爱与性、情与欲，这本来就是拉扯不清的东西。但人不能总在激情中生活，除了诗与远方--争取各种的快乐。没有爱欲不行，只有爱欲更加不行。人与人的情感，难道只在床上抵死缠绵吗？

　　这四类情感，中看不中留。分手，也不必难过。是吧……

标签: 婚恋心理同情依附

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