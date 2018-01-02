婚恋心理：总说多喝热水的男人错在哪(图)

男人超级无辜：这也是我关心你的一种方式啊。其实，大错特错。女人的确需要你的关心，但要的的确不是这句话……

文/飘雨桐

总说多喝热水的男人错在哪？

多喝热水，已经成为了梗：“老公，我来大姨妈了！”“多喝点热水。”“老公，我胃疼！”“多喝点热水。”“老公，我感冒了！”“多喝点热水。”“我们离婚吧，你不适合我”。“不要啊！我会心痛的！”“那你特么的多喝热水啊！”“多喝热水”，很讽刺吧。

“多喝热水”岂止是网络的梗，现实中有多少女人讨厌这样的男人呢？男人超级无辜：这也是我关心你的一种方式啊。其实，大错特错。女人的确需要你的关心，但要的的确不是这句话。来大姨妈了，你可以说些笑话分散她的注意力。胃疼了，你可以拿药给她。这，到底有多难？

男人也许在忙着自己的事业，他们会超级大男子主义的觉得：男人负责赚钱养家，这是天经地义的。女人你就乖乖的听话，负责貌美如花就好。但其他琐事，你就千万不要麻烦我。男人是用来做大事的，不拘小节你懂不懂？他甚至心里抱怨：鸡毛蒜皮的，你唠叨个没完干嘛？

只会叫女人多喝热水的男人，他是有错的：

首先：错在不了解女人

女人来大姨妈，那是生理现象。女人独自承受，男人也爱莫能助。而生病不舒服，别人也绝对不能全部的感同身受。不过是借着这些那些，与亲密的男人说说话、聊聊天。她们不要敷衍的回答，只需要一句关切的问候。那比比喝了一吨热水都无比受用，结果却只等来一句废话。

其次：错在不关心女人

男人当然不知道，这句“多喝热水”并非关心的话语。在男人的理念里，这句话已绝对包含着关心的成分。可以说，男人不够关心女人；或者说，男人不会关心女人。就像：那些土鳖暴发户，穷得只剩下钱。闲来无事就甩去几千一万给自己的女人，他也会觉得这份爱多么值钱！

男人真爱那个女人，少说“多喝热水”这句话。

真切的关心，长情的陪伴。爱，才能长长久久……