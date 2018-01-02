移动客户端

婚恋心理：总说多喝热水的男人错在哪(图)

2018年01月02日 17:23 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

男人超级无辜：这也是我关心你的一种方式啊。其实，大错特错。女人的确需要你的关心，但要的的确不是这句话……

　　文/飘雨桐

总说多喝热水的男人错在哪？总说多喝热水的男人错在哪？

　　多喝热水，已经成为了梗：“老公，我来大姨妈了！”“多喝点热水。”“老公，我胃疼！”“多喝点热水。”“老公，我感冒了！”“多喝点热水。”“我们离婚吧，你不适合我”。“不要啊！我会心痛的！”“那你特么的多喝热水啊！”“多喝热水”，很讽刺吧。

　　“多喝热水”岂止是网络的梗，现实中有多少女人讨厌这样的男人呢？男人超级无辜：这也是我关心你的一种方式啊。其实，大错特错。女人的确需要你的关心，但要的的确不是这句话。来大姨妈了，你可以说些笑话分散她的注意力。胃疼了，你可以拿药给她。这，到底有多难？

　　男人也许在忙着自己的事业，他们会超级大男子主义的觉得：男人负责赚钱养家，这是天经地义的。女人你就乖乖的听话，负责貌美如花就好。但其他琐事，你就千万不要麻烦我。男人是用来做大事的，不拘小节你懂不懂？他甚至心里抱怨：鸡毛蒜皮的，你唠叨个没完干嘛？

　　只会叫女人多喝热水的男人，他是有错的：

　　首先：错在不了解女人

　　女人来大姨妈，那是生理现象。女人独自承受，男人也爱莫能助。而生病不舒服，别人也绝对不能全部的感同身受。不过是借着这些那些，与亲密的男人说说话、聊聊天。她们不要敷衍的回答，只需要一句关切的问候。那比比喝了一吨热水都无比受用，结果却只等来一句废话。

　　其次：错在不关心女人

　　男人当然不知道，这句“多喝热水”并非关心的话语。在男人的理念里，这句话已绝对包含着关心的成分。可以说，男人不够关心女人；或者说，男人不会关心女人。就像：那些土鳖暴发户，穷得只剩下钱。闲来无事就甩去几千一万给自己的女人，他也会觉得这份爱多么值钱！

　　男人真爱那个女人，少说“多喝热水”这句话。

　　真切的关心，长情的陪伴。爱，才能长长久久……

标签: 婚恋心理男人关心

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

看看你有吗：这三种耳朵一生运势较旺(组图)

要根据骨像，面相，声相，手相，体相，这五相结合起来才能具体看一个人好还是不好，单单一个面相是无法看出的。[详细]
2017年12月31日 15:52
面相 财富 耳朵 运势 耳垂

明年财运好吗？2018年十二生肖财运排名(图)

2018戊戌狗年，十二生肖谁的财运好？谁能财源广进，谁又会破财消灾？你2018年的财运能让你赚得盆满钵满吗？[详细]
2018年01月02日 08:38
十二生肖 财运 基金 避忌 偏财

生旺财运的三个主要因素(图)

首先一点，要让自己具备对财富的正确观点，“君子爱财取之有道”，既要珍惜财富，也要“舍得”。[详细]
2017年12月30日 11:59
财运 风水 旺财 钱财

2018有望摆脱单身的3大生肖(图)

属马人有天厨护婚大运，在今年的婚姻宫出现了天厨星，天厨星虽然不是大吉星，但是代表着吃喝玩乐、好吃好喝的吉运，今年很容易长胖发福。[详细]
2017年12月30日 16:50
单身 婚姻宫 属兔 生肖 天厨

爱上TA你有福啦：这辈子最该爱上的星座(图)

相爱的两个人，冲破阻碍在一起了，就没啥可忧虑的了？再炙热的感情，经历时间与各种琐事，也会不可逆转地开始冷却。[详细]
2018年01月01日 18:42
约会 爱人 星座