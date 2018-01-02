婚恋心理：长期不恋爱会不会拉低情商(图)

没有谈恋爱的人，哪会花费这个心思。久而久之，情商就会退化。退化的连自己都不敢相信，你现在就是这个样。

文/飘雨桐

长期不恋爱会不会拉低情商？

网友倾诉

又到年底，各种各样的节日。可惜，这一切都与我没有关系。要么，独自走在寒风里。要么，就与闺蜜聚会吃饭。但身边始终缺个男朋友，这是我很大很大的遗憾。那天，闺蜜阿容说到：“小莉，你这样下去不行的。总是单身，直接拉低了自己的情商。”“怎么说？”

阿容笑而不答，简直就像那个蒙娜丽莎。回家反省，不明觉厉。

是的，我都有两年多没有谈过恋爱了。感觉，自己都不懂爱了……

飘雨桐说

不好意思，我觉得这个说法还真是这么一回事。但这个确实你也没有办法。男朋友，又不能从天而降。你以为，他是老天派来的救兵吗？没没没，真正能够救赎的唯一是你自己。但智商是爸妈给的，情商还可以后天培养。而长期单身，情商再高也无用武之地。

谈恋爱，无论是男生有女朋友、还是女生有男朋友--自然需要接触，需要互相包容体谅。如果没有情侣的存在，这个人就比较容易想怎样就怎样。往往，情商就不会高到哪里去。因为不需要高，反正无须顾忌任何人。是不是，有种破罐子破摔的无可奈何？

反之，那个人在恋爱过程中能够学会很多与对方接触的技巧。她会知道，什么时候该说什么话、不该说什么话。不想失恋、不想分手，你就要动用自己的情商来感化对方、让对方满意你、更加喜欢你。恋爱就是情感博弈，你要做到斗智斗勇。

没有谈恋爱的人，哪会花费这个心思。情商，也处在没有开发的暂时状态。

久而久之，情商就会退化。退化的连自己都不敢相信，你现在就是这个样。

没关系，幸福只是迟到但不会缺席。好好调整心态，这也是情商高的表现。