移动客户端

婚恋心理：婚外情泛滥成灾的4大诱因(图)

2018年01月04日 16:47 新浪博客
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

这个时代前所未有的烦躁与浮夸，连最坚实的婚姻堡垒也岌岌可危。怎么，走着走着就走出来围城？

　　文/飘雨桐

婚外情泛滥成灾的4大诱因婚外情泛滥成灾的4大诱因

　　最新统计，中国成为婚外情最为泛滥的国家--没有之一。按照人口比例来说，哪怕百分之零点零几也比其他国家严重许多。这个时代前所未有的烦躁与浮夸，连最坚实的婚姻堡垒也岌岌可危。外因通过内因起作用，但人们也不太明白：怎么，走着走着就走出来围城？“灾情”泛滥，可见一斑。

　　导致婚外情日益泛滥的诱因很多，主要有四--

　　一、生存压力

　　富的越富，穷的越穷。两极分化之后，在底层挣扎的人们更加痛苦。他们说的亚历山大，当真喊出了自己的心声。或许，就这样有婚外情并非理由。但人的本性就是这样，必须找些借口自圆其说。即便，无非是自欺欺人。只想，找个身同感受的人。即便，ta是异性也没有关系咯。

　　二、沟通欠缺

　　古今中外，为了爱情而结婚的人又有多少？有些，能够同甘不可以共苦。有些，大难临头各自飞。出现这样的结果，原因就是彼此爱的不够深沉。我说什么，你不懂。你说什么，我不听。这世上，什么都缺最不缺的就是男人和女人。换个人试试，又不是非你不可的。

　　三、情欲膨胀

　　食色性也，出于本能--情欲，不容易收放自如啊。于是乎，一个不小心的着了“魔”。直至最后，自己的老公（老婆）满足不了。日复一日、年复一年，例行公事已经到了厌倦的程度。那么，围城外的世界更加精彩、围城外的男人（女人）更有诱惑。一发，便再也不可收拾。

　　四、财权作怪

　　有钱有权的人，不善加利用总是觉得浪费资源。对男人来说，最具魅力的莫过于女人。对女人来说，最具吸引的莫过于男人。有了财权的加持，那说什么、做什么都事半功倍--甚至，事半百倍。有一个情人不算本事，要情人成群那才风光。你说说，下岗工人玩婚外情容易吗？

　　婚外情的泛滥，更多是自身原因。愿者，才会上钩啊……

标签: 婚恋心理出轨诱惑

推荐阅读
聚焦
关闭评论
今日看点+ 更多

董易奇揭秘2018年十二生肖全运程

且看2018年的你，是鸿运当头，还是心塞成狗。[详细]
董易奇揭秘2018年十二生肖全运程
有料GIF+ 更多
实用工具+ 更多
新闻排行

呵…这些星座男，见着责任就落跑(组图)

有些人明明看着很靠谱，却一遇到事儿就逃了，那么12星座中谁是最容易遇见责任就逃跑呢？一起看看吧~[详细]
2018年01月04日 10:55
星座 排行 责任 逃跑

2018年十二生肖感情运势(组图)

2018戊戌年到来，面临各个方面的未知数，提前做好心理准备是必要的功课。[详细]
2018年01月02日 11:37
十二生肖 感情 情侣 运势 单身者

详解：开门风水吉凶八见

风水学把门、主、灶列为三大要素，特别是门更为重要，风水是门大学问，尤其是在家居方面有着各种风水禁忌。[详细]
2018年01月02日 16:30
风水 吉凶 开门

看看你有吗：这三种耳朵一生运势较旺(组图)

要根据骨像，面相，声相，手相，体相，这五相结合起来才能具体看一个人好还是不好，单单一个面相是无法看出的。[详细]
2017年12月31日 15:52
面相 财富 耳朵 运势 耳垂

2018年有利添丁生子的五大生肖(图)

属相相合或相生，则主两人和睦相处，相亲相爱；属相相冲或相刑，则主两人争吵不断，反目成仇。[详细]
2017年12月31日 16:51
生肖 运势 生肖兔 生肖鼠 生肖虎