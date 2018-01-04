婚恋心理：婚外情泛滥成灾的4大诱因(图)

这个时代前所未有的烦躁与浮夸，连最坚实的婚姻堡垒也岌岌可危。怎么，走着走着就走出来围城？

文/飘雨桐

婚外情泛滥成灾的4大诱因

最新统计，中国成为婚外情最为泛滥的国家--没有之一。按照人口比例来说，哪怕百分之零点零几也比其他国家严重许多。这个时代前所未有的烦躁与浮夸，连最坚实的婚姻堡垒也岌岌可危。外因通过内因起作用，但人们也不太明白：怎么，走着走着就走出来围城？“灾情”泛滥，可见一斑。

导致婚外情日益泛滥的诱因很多，主要有四--

一、生存压力

富的越富，穷的越穷。两极分化之后，在底层挣扎的人们更加痛苦。他们说的亚历山大，当真喊出了自己的心声。或许，就这样有婚外情并非理由。但人的本性就是这样，必须找些借口自圆其说。即便，无非是自欺欺人。只想，找个身同感受的人。即便，ta是异性也没有关系咯。

二、沟通欠缺

古今中外，为了爱情而结婚的人又有多少？有些，能够同甘不可以共苦。有些，大难临头各自飞。出现这样的结果，原因就是彼此爱的不够深沉。我说什么，你不懂。你说什么，我不听。这世上，什么都缺最不缺的就是男人和女人。换个人试试，又不是非你不可的。

三、情欲膨胀

食色性也，出于本能--情欲，不容易收放自如啊。于是乎，一个不小心的着了“魔”。直至最后，自己的老公（老婆）满足不了。日复一日、年复一年，例行公事已经到了厌倦的程度。那么，围城外的世界更加精彩、围城外的男人（女人）更有诱惑。一发，便再也不可收拾。

四、财权作怪

有钱有权的人，不善加利用总是觉得浪费资源。对男人来说，最具魅力的莫过于女人。对女人来说，最具吸引的莫过于男人。有了财权的加持，那说什么、做什么都事半功倍--甚至，事半百倍。有一个情人不算本事，要情人成群那才风光。你说说，下岗工人玩婚外情容易吗？

婚外情的泛滥，更多是自身原因。愿者，才会上钩啊……