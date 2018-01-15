婚恋心理：遇见4类男人你赶紧掉头吧(图)

错错错，男人这些外在条件不再是绝对吸引。更多不好的细节，才是你没有异性缘的致命原因！

文/飘雨桐

遇见4类男人你赶紧掉头吧！

导 语

有些男人愣是想不明白：为啥自己条件不错，怎么就是没有女朋友？个子不矮小，走出去蛮有气势。模样见得人，鼻子眼睛都长对地方。又不穷，起码还是个大学生。错错错，男人这些外在条件不再是绝对吸引。更多不好的细节，才是你没有异性缘的致命原因。恃宠生娇，恃靓行凶的年代，早已一去不复返啦！

以下四类男人，估计女人无不赶紧掉头--

一、胡乱表现

虽然，这是个追求个性的社会。但不是任何场合、所有对象，都合适你的个人表演。收放自如、进退有度，才是男人思想成熟的表现。总在不对的时间、不对的地点，说不对的话、做不对的事。自己没有发觉，旁边的女人早已侧目而视。嫌弃得要命，恨不得不认识你。

二、缺乏主见

不管女人再强势，她内心还是需要男人的保护。男人的安全感，在于有主见，遇到事情能够有条不紊的淡定处理。这回可好，你什么事都给女人拿主意。说是尊重女人的想法，说是征求女人的意见。事实上，你根本就没有魄力hold住整个局面。躲在女人身后，等女人替你解决一切。

三、言行粗鲁

你长得再帅、学历更高，又有什么用？一举手、一投足，无不出卖你的潜在低俗。随地吐痰，不讲究卫生；粗言烂语，还以为这是男人豪爽的一面？男人的斯文，在于有礼貌。男人的言行粗鲁，那简直是无法忍受的罪过。没有家教，人见人讨厌。绝对没有谁，喜欢和这类男人相处。

四、狂占便宜

无伤大雅的黄色笑话，并非不可。占占口头便宜，也算是苦闷生活的有效调剂。但有些男人，那是抓紧一切机会，对女人毛手毛脚。说好听的，这叫为人热情。说难听的，这叫趁机揩油。生活上还有各种细节，属于狂占便宜的恶劣行为。贪小便宜，从侧面显出这个男人不够大方。

天下没有无缘无故的事儿，你没有异性缘--又能怪谁？