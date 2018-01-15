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婚恋心理：离婚女人最伤不起的4件事(图)

2018年01月15日 16:16 新浪博客
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离婚女人伤不起，但不离婚她会是幸福的吗？世间安得两全法……

　　文/飘雨桐

离婚女人最伤不起的4件事离婚女人最伤不起的4件事

　　结为夫妻，本就打算执子之手、与子偕老的。走到半路，不得不放弃、不得不离婚--应该是，痛定思痛之后的慎重选择。生活还要继续，幸福总在远方。然而，大家都无比清楚：男人再婚，总比女人来得容易。离婚女人伤不起，现实有太多意想不到的掣肘。直至最后，悔不当初却为时已晚。

　　到底有哪些事情，离婚女人会伤不起呢？

　　一、爱情没着落

　　进过围城，又不是不了解围城的“可怕”。婚姻并非坟墓，但不和谐的婚姻那就是在慢性自杀。毅然离婚，从此走进新天新地。却蓦然发现，连初级程度的爱情都不容易得到。贴房贴车，找个同居男友还不可以吗？不以结婚为目的的恋爱比比皆是，前提是可结可不结。娶二婚女人，顾虑更多。

　　二、前夫秀恩爱

　　虽说，再见亦是朋友。虽说，但愿你过得比我好。离婚之后，他好不好与你还有什么关系？你幸福不幸福，也与他无关。偏偏，前夫幸福的恨不得全世界知道。还要把现任带来给你看，让你给点意见。无非，就是在炫耀--他离开了你，无异于重生。谢谢你的离婚之恩，否则他还找不到真爱。

　　三、经济有危机

　　以前，一个家两个人共同负担。水电煤气、物业管理诸如此类，都不必独自支付。离婚后，还指望前夫会大发善心的伸出援手吗？钱不是万能的，但没有钱万万不能。看到银行卡里、可怜巴巴的几位数，当真欲哭无泪。找亲戚借？你都这么大了，该自力更生。找朋友借？借不到，还失去情谊。

　　四、身体不舒服

　　现代都市人，都忙碌得没完没了。说得难听点，得闲死不得闲病。而病来如山倒，身体不舒服那绝对是莫大打击。再是冷漠的夫妻，在病的时候也会问问情况、买买药什么的。离婚了，你只能孤零零的躺在床上。连装杯开水，都要勉强爬起、摸索着前进。人情冷暖、世态炎凉，生活的失败者。

　　离婚女人伤不起，但不离婚她会是幸福的吗？世间安得两全法……

标签: 婚恋心理离婚幸福

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